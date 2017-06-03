All CATEGORIES
☰ Menu

Sports in society

Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing

Beacon Journal columnist

Published: June 3, 2017 - 10:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Richard Hofacker, podiatrist for the Cavaliers, was a former ballboy for the team at the Coliseum. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

harte28_web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Head of Cleveland Clinic Akron General enjoying time in Akron, integrating health systems - 10:58 PM

Dr. Brian Harte’s office at Cleveland Clinic Akron General’s main downtown Akron campus has one piece of furniture you might not expect.

dyer01cut_01
Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing - 10:58 PM
britain04_09
Police: Terrorist attack in London causes multiple casualties - 11:53 PM
stagefest04_04
Akron’s Highland Square transformed into a giant stage for a day
Akron Beacon Journal/Ohio.com wins dozen first-place awards in statewide journalism competition
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next