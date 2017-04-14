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Bob Dyer: He just missed a disaster of titanic proportions

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: April 14, 2017 - 06:37 PM
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Andrew Miller (right) and E.H. Renner pose with the first tires ever made by BF Goodrich in France. Renner, a superb tire-builder, was invited to accompany a group of executives on the company's initial foray into the country. When his work was finished, Goodrich bought him a ticket home -- on the Titanic. (Photo courtesy of the Miller's descendants)


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