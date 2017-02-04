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Bob Dyer: Historic smokestack could be yours

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: February 4, 2017 - 07:04 PM
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The two iconic red brick Goodrich smoke stacks at Canal Place Tuesday, Jan. 24, 2017 in Akron, Ohio. The city of Akron announced plans that it will lower the northern (front) stack from 195 ft. to 95 ft. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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