Bob Dyer: Humane Society puts ‘PAWS’ on pause

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhleSBjYW1lPGVtPiBvaCBzbyBjbG9zZTwvZW0+IHRvIGRvaW5nIHRoZSByaWdodCB0aGlu
Zy4gQnV0IHRoZXkganVzdCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBsZXQgaXQgZ28uPC9wPjxwPlRoZSBnb29k
IG5ld3MgaXMgdGhhdCB0aGUgZ3JvdXAga25vd24gYXMgJiM4MjIwO1BBV1NpYmlsaXRpZXMsIEh1
bWFuZSBTb2NpZXR5IG9mIEdyZWF0ZXIgQWtyb24mIzgyMjE7IGhhcyBlbGltaW5hdGVkIGl0cyBj
dXRlc3ksIGhvcGVsZXNzbHkgYXdrd2FyZCBuYW1lIGFuZCBnb25lIHdpdGggc29tZXRoaW5nIGlu
ZmluaXRlbHkgbW9yZSBzZXJ2aWNlYWJsZTogJiM4MjIwO3RoZSBIdW1hbmUgU29jaWV0eSBvZiBT
dW1taXQgQ291bnR5LiYjODIyMTsgPC9wPjxwPlRoZSBob3JyaWQgbmV3czogVGhleSBqdXN0IGNv
dWxkbiYjODIxNzt0IG1hbmFnZSB0byBjdXQgdGhlIHRpZSBjb21wbGV0ZWx5LiBUaGUgbmV3IGxv
Z28gY2FycmllcyBhIHNlY29uZGFyeSBsaW5lIHRoYXQgcmVhZHM6ICYjODIyMDtTdXBwb3J0IHRo
ZSBQYXdzaWJpbGl0aWVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXQgbGVhc3QgdGhlICYjODIyMDtwYXdzJiM4
MjIxOyBwYXJ0IGlzIG5vIGxvbmdlciBjYXBpdGFsaXplZC48L3A+PHA+VHJ1bXBlZCB1cDwvcD48
cD5BdHRlbnRpb24sIGZpbmUgYXJ0IGxvdmVyczogSGVyZSYjODIxNztzIHlvdXIgY2hhbmNlIHRv
IG9idGFpbiBhIGJpZyBvcmFuZ2UgVHJ1bXAuPC9wPjxwPlRoYXQgbG92ZWx5IHNjdWxwdHVyZSBv
ZiBhIG5ha2VkLCBiZWVyLWJlbGxpZWQgRG9uYWxkIFRydW1wLCBvbiBkaXNwbGF5IGJyaWVmbHkg
aW4gQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgaW4gQXVndXN0LCB3aWxsIGJlIGF1Y3Rpb25lZCBvZmYgT2N0
LiAyNi48L3A+PHA+R3JheSYjODIxNztzIEF1Y3Rpb25lZXJzIGV4cGVjdHMgdGhlIHNjdWxwdHVy
ZSAmIzgyMTI7IGVudGl0bGVkIDxlbT5UaGUgRW1wZXJvciBIYXMgTm8gQmFsbHM8L2VtPiAmIzgy
MTI7IHRvIGZldGNoIGJldHdlZW4gJDEwLDAwMCBhbmQgJDIwLDAwMC4gPC9wPjxwPlRoZSBuYXVz
ZWEtaW5kdWNpbmcgcGllY2Ugd2FzIG9uIGRpc3BsYXkgYXQgQ292ZW50cnkgUm9hZCBhbmQgRXVj
bGlkIEhlaWdodHMgQm91bGV2YXJkIGZvciBleGFjdGx5IDI0IG1pbnV0ZXMgYmVmb3JlIEhlaWdo
dHMgcG9saWNlIGFycmVzdGVkIGl0LiBJdCB3YXMgYmFpbGVkIG91dCBpbiBtaWQtU2VwdGVtYmVy
IGJ5IHRoZSBhcnRpc3QsIEpvc2h1YSAmIzgyMjA7R2luZ2VyJiM4MjIxOyBNb25yb2UuPC9wPjxw
PlRoZSBhdWN0aW9uIGhvdXNlIGdsZWVmdWxseSBwb2ludHMgb3V0IHRoYXQgdGhpcyBpcyB0aGUg
b25seSBzY3VscHR1cmUgb2YgdGhlIGZpdmUgaWRlbnRpY2FsIGNyZWF0aW9ucyB0aGF0IHdhcyBy
ZWNsYWltZWQgYnkgdGhlIGFydGlzdC48L3A+PHA+T25lIG9mIHRoZSByZW1haW5pbmcgZm91ciwg
dGhlIExvcyBBbmdlbGVzIHZlcnNpb24sIHdpbGwgYmUgYXVjdGlvbmVkIGluIEJldmVybHkgSGls
bHMgb24gT2N0LiAyMi4gTmV3IFlvcmsmIzgyMTc7cyB2ZXJzaW9uIHdhcyBkZXN0cm95ZWQsIFNl
YXR0bGUmIzgyMTc7cyBpcyBvbiBkaXNwbGF5IGluIGEgcHJpdmF0ZWx5IG93bmVkIHN0b3JlIGFu
ZCBTYW4gRnJhbmNpc2NvJiM4MjE3O3MgaXMgc3RpbGwgaW4gcG9saWNlIGN1c3RvZHkuPC9wPjxw
PkEgbGlmZS1zaXplIHBob3RvIG9mIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgc2N1bHB0dXJlIHdpbGwgZ28gb24g
ZGlzcGxheSBhdCBHcmF5JiM4MjE3O3Mgb24gRnJpZGF5LjwvcD48cD5FYXNpZXI6IEp1c3QgR29v
Z2xlIGl0LiBCdXQgYmUgZm9yZXdhcm5lZC4gQXMgYSBjb2xsZWFndWUgbm90ZWQsIG9uY2UgeW91
IHNlZSB0aGlzIHRoaW5nLCB5b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgdW5zZWUgaXQuPC9wPjxwPlBpYXR0IG9u
IHByb3dsPC9wPjxwPkkmIzgyMTc7bSB0cnlpbmcgdG8gZmlndXJlIG91dCBob3cgYmlnIGEgZGVh
bCB0byBtYWtlIGFib3V0IHRoZSBmYWN0IHRoYXQgU3RhbiBQaWF0dCBhbmQgQm9iIEVhcmxleSBo
YXZlIGEgbmV3IG1vcm5pbmcgcmFkaW8gc2hvdyAmIzgyMTI7IG9uIHRoZSBpbnRlcm5ldC48L3A+
PHA+T0ssIHJhaXNlIHlvdXIgaGFuZCBpZiB5b3UmIzgyMTc7dmUgbGlzdGVuZWQgdG8gaW50ZXJu
ZXQgcmFkaW8gd2l0aGluIHRoZSBwYXN0IG1vbnRoLjwvcD48cD5Xb3cuIFF1aXRlIGEgZmV3LiBB
Ym91dCA1NyBwZXJjZW50IG9mIHlvdSwgYmFzZWQgb24gbnVtYmVycyBmcm9tIEVkaXNvbiBSZXNl
YXJjaC48L3A+PHA+Tm93IHJhaXNlIHlvdXIgaGFuZCBpZiB5b3UmIzgyMTc7dmUgZXZlciBsaXN0
ZW5lZCB0byBpbnRlcm5ldCByYWRpbyBpbiB5b3VyIGNhci48L3A+PHA+SG1tLiBBIGZldyBoYW5k
cyBoZXJlIGFuZCB0aGVyZS4gTm8gc3RhdHMgdGhhdCBJIGNvdWxkIGZpbmQsIGJ1dCBjZXJ0YWlu
bHkgZmFyLCBmYXIgZmV3ZXIgcGVvcGxlLjwvcD48cD5TdXJlLCB5b3UgY291bGQgbGlzdGVuIHRv
IGludGVybmV0IHJhZGlvIG9uIHlvdXIgY2VsbHBob25lIG9yIHRhYmxldCB3aGlsZSB5b3UmIzgy
MTc7cmUgZHJpdmluZywgYnV0IHRoYXQmIzgyMTc7cyBhIHBhaW4gYW5kIHBvdGVudGlhbGx5IGNv
c3RseS4gV2hpY2ggY3JlYXRlcyBhIHByb2JsZW0gZm9yIHRoZSBpbnRlcm5ldCByYWRpbyBmb2xr
cywgYmVjYXVzZSB0aGUgdmFzdCBtYWpvcml0eSBvZiByYWRpbyBsaXN0ZW5pbmcgaXMgc3RpbGwg
ZG9uZSBvbiB0aGUgcm9hZC48L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBSYWRpbyBBZHZlcnRpc2lu
ZyBCdXJlYXUsIDYwIHBlcmNlbnQgb2YgYWR1bHRzIGxpc3RlbiB0byByYWRpbyBpbiB0aGUgY2Fy
IG9uIHdlZWtkYXlzLCBjb21wYXJlZCB0byBvbmx5IDE4IHBlcmNlbnQgYXQgaG9tZSBhbmQgMTAg
cGVyY2VudCBhdCB3b3JrLjwvcD48cD5TbyBob3cgbXVjaCBub2lzZSB3aWxsIHRob3NlIGFnaW5n
LCBtb3V0aHkga2lkcyBtYWtlIG9uIHRoZWlyIDkgYS5tLi10by1ub29uIHNob3cgb24gS1JNQXJh
ZGlvLmNvbT88L3A+PHA+V2UmIzgyMTc7bGwgc2VlLjwvcD48cD5JZiB5b3UmIzgyMTc7cmUgbmV3
IHRvIHRoZSBhcmVhLCBQaWF0dCB3YXMgYSBsb25ndGltZSBtb3JuaW5nIHlha2tlciBvbiBXTklS
ICgxMDAuMS1GTSkgYW5kIEVhcmxleSB3YXMgYW4gb2NjYXNpb25hbCBmaWxsLWluIGF0IHRoZSBz
YW1lIHBsYWNlLiBFYXJsZXkgYWxzbyBpcyBrbm93biBhcyB0aGUgUm9ja2luJiM4MjE3OyBPbiB0
aGUgUml2ZXIgZ3V5IHdobyB0b29rIGhpcyBjb25jZXJ0IHNlcmllcyB0byBMb3JhaW4sIHdoZXJl
IGl0IGhhcyB0aHJpdmVkLjwvcD48cD5QaWF0dCBpc24mIzgyMTc7dCBwYXJ0aWN1bGFybHkgd29y
cmllZCBhYm91dCB0aGUgc2l6ZSBvZiB0aGUgYXVkaWVuY2U6PC9wPjxwPiAmIzgyMjA7WW91IGtu
b3csIGJldHdlZW4gdGhlIHR3byBvZiB1cywgaWYgd2UgY2FuIGdldCBoYWxmIG9mIG91ciBleC1z
cG91c2VzIGFuZCBnaXJsZnJpZW5kcyB0byBsaXN0ZW4sIGl0IHdpbGwgYmUgYSBoaXQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5Cb2IgRHllciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1ODAgb3IgPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOmJkeWVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5iZHllckB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbTwvYT4uIEhlIGFsc28gaXMgb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5mYWNlYm9vay5jb20vYm9iLmR5ZXIuMzEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2su
Y29tL2JvYi5keWVyLjMxPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.