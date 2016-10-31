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Bob Dyer: Joe Buck ain’t great, but he’s no hater

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: October 31, 2016 - 07:45 PM | Updated: November 1, 2016 - 12:00 PM
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Joe Buck in this 2013 file photo. (Photo by Frank Micelotta/Invision/AP, File)

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