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Bob Dyer: Joe Tait still feisty at 80

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: May 15, 2017 - 06:40 PM
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Last-minute invite to a small Joe Tait birthday lunch gathering. (Bob Dyer/Akron Beacon Journal)


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