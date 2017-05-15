Bob Dyer: Joe Tait still feisty at 80

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGJlc3QgcGxheS1ieS1wbGF5IGFubm91bmNlciBpbiB0aGUgaGlzdG9yeSBvZiBiYXNr
ZXRiYWxsIHR1cm5lZCA4MCBvbiBNb25kYXkuPC9wPjxwPkpvZSBUYWl0IGNlbGVicmF0ZWQgZXhh
Y3RseSB0aGUgd2F5IHlvdSYjODIxNztkIGV4cGVjdCBKb2UgVGFpdCB0byBjZWxlYnJhdGU6IHVu
ZGVyIHRoZSByYWRhciwgd2l0aCBhIGxvdy1rZXkgZ2F0aGVyaW5nIGludm9sdmluZyBhIHNtYWxs
IGdyb3VwIG9mIGZyaWVuZHMgaW4gYSB0aW55LCBvdXQtb2YtdGhlLXdheSBlYXRlcnkgdGhhdCB5
b3UmIzgyMTc7dmUgcHJvYmFibHkgbmV2ZXIgaGVhcmQgb2YuPC9wPjxwPlRoZSBmb3JtZXIgdm9p
Y2Ugb2YgdGhlIENhdmFsaWVycyAmIzgyMTI7IGNhbiB5b3UgYmVsaWV2ZSBoZSYjODIxNztzIGJl
ZW4gZ29uZSBmb3Igc2l4IHllYXJzPyAmIzgyMTI7IGF0ZSBsdW5jaCBhdCBMZWFoJiM4MjE3O3Mg
S2l0Y2hlbiwgdHVja2VkIGluc2lkZSBhIG11bHRpcHVycG9zZSBidWlsZGluZyB0aGF0IGlzIHR1
Y2tlZCBiZWhpbmQgQWNtZSBOby4gMSBpbiBXZXN0IEFrcm9uLjwvcD48cD5JbiBhdHRlbmRhbmNl
IHdlcmUgaGlzIHNvbiwgSm9lIEpyLjsgbG9uZ3RpbWUgQ2F2cyBwb2RpYXRyaXN0IFJpY2hhcmQg
SG9mYWNrZXIsIHdobyBoYXMga25vd24gVGFpdCBzaW5jZSB0aGUgZG9jIHdhcyBhIGJhbGwgYm95
IGF0IHRoZSBsYXRlLCBncmVhdCBSaWNoZmllbGQgQ29saXNldW07IGdvb2QgZnJpZW5kIFBhdWxh
IFJvc3MsIHdobyBoZWxwcyBoaW0gd2l0aCBoaXMgZGF5LXRvLWRheSBhZmZhaXJzIGFuZCBvd25z
IGFub3RoZXIgb2YgaGlzIGZhdm9yaXRlIGVhdGVyaWVzLCBUYXlsb3ImIzgyMTc7cyBEaW5lciBp
biBMb2RpOyBhbmQsIG9mIGNvdXJzZSwgaGlzIGZhdm9yaXRlIGNvbHVtbmlzdC4gKEFjdHVhbGx5
LCBUZXJyeSBQbHV0byBpcyBoaXMgZmF2b3JpdGUgY29sdW1uaXN0LCBidXQganVzdCBwbGF5IGFs
b25nLCBPSz8pPC9wPjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyB0aHJlZSBwZW9wbGUgZmV3ZXIgdGhhbiB0aGUg
bnVtYmVyIG9mIGJhbm5lcnMgaGFuZ2luZyBpbiB0aGUgcmFmdGVycyBhdCBRdWlja2VuIExvYW5z
IEFyZW5hIGhvbm9yaW5nIHRoZSB0b3AgcGVyZm9ybWVycyBkdXJpbmcgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7
IDQ3IHllYXJzIG9mIGV4aXN0ZW5jZS4gVGFpdCYjODIxNztzIGJhbm5lciBpcyB0aGUgb25seSBv
bmUgYmVsb25naW5nIHRvIGEgbm9uJiMxNzM7cGxheWVyLjwvcD48cD5PbmUgb2YgdGhlIHBsYXll
cnMgaW4gdGhlIHJhZnRlcnMsIEJhdGggcmVzaWRlbnQgTGFycnkgTmFuY2UsIGhhZCBwbGFubmVk
IHRvIGF0dGVuZCB0aGUgcGFydHkgYnV0IHdhcyBzdW1tb25lZCBieSB0aGUgQ2F2cyBhdCB0aGUg
bGFzdCBtaW51dGUgdG8gYmUgcGFydCBvZiB0aGUgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlIG9mZmljaWFsbHkg
YW5ub3VuY2luZyB0aGF0LCBzdGFydGluZyBuZXh0IHllYXIsIHRoZSBwbGF5ZXJzIHdpbGwgd2Vh
ciBhIGNvcnBvcmF0ZSBsb2dvIG9uIHRoZSBmcm9udCBvZiB0aGVpciB1bmlmb3Jtcy48L3A+PHA+
VWdoLjwvcD48cD5UYWl0JiM4MjE3O3MgcmVhY3Rpb24gdG8gdGhhdCBkZXZlbG9wbWVudCBtaXJy
b3JzIG1pbmUuIE5vdCBiZWNhdXNlIHdlIGFsd2F5cyB0aGluayBhbGlrZSwgYnV0IGJlY2F1c2Ug
aGUgaXMgYSBiYXNrZXRiYWxsIHB1cmlzdCB3aG8gdGhpbmtzIHRoZSBwcm9mZXNzaW9uYWwgZ2Ft
ZSBsb3N0IGl0cyB3YXkgYSBsb25nIHRpbWUgYWdvLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIG5v
dCBhbG9uZSBiZWNhdXNlIEkgc2F3IFtJbmRpYW5zIGJyb2FkY2FzdGVyXSBSaWNrIE1hbm5pbmcg
aW50ZXJ2aWV3ZWQgdGhlIG90aGVyIG5pZ2h0IG9uIFRWIGFuZCBoZSBzYWlkIHRoZSBzYW1lIHRo
aW5nIFthYm91dCBiYXNlYmFsbF06ICYjODIxNjtJdCB1c2VkIHRvIGJlIGEgc3BvcnQgYW5kIG5v
dyBpdCYjODIxNztzIGEgYnVzaW5lc3MuJiM4MjE3OzwvcD48cD4mIzgyMjA7RXZlcnl0aGluZyBp
cyBnZWFyZWQgdG93YXJkIG1hcmtldGluZyBhbmQgYnVzaW5lc3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TZWxs
aW5nIG91dDwvcD48cD5BcyBmb3IgYWZmaXhpbmcgdGhlIEdvb2R5ZWFyIGxvZ28gdG8gdGhlIGZy
b250IG9mIGdhbWUgdW5pZm9ybXMsICYjODIyMDtZb3Uga25ldyBpdCB3YXMgY29taW5nIGJlY2F1
c2UgdGhlIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBvZiBwcm8gYmFza2V0YmFsbCBpcyBub3cgdGhlICYjODIxNjtH
YXRvcmFkZSBMZWFndWUsJiM4MjE3OyBhbmQgdGhleSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBzcGxhc2gg
R2F0b3JhZGUgJiM4MjEyOyBwYXJkb24gdGhlIHB1biAmIzgyMTI7IGFsbCBvdmVyIHRoYXQgbGVh
Z3VlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U29jY2VyIHRlYW1zIGxvb2sgbGlrZSBiaWxsYm9hcmRzIHdpdGgg
bGVncy4gQW5kIGl0JiM4MjE3O3Mgc2FkLiBJdCYjODIxNztzIHNhZC4gSSBqdXN0IGRvbiYjODIx
Nzt0IHdhdGNoIGFueW1vcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSYjODIxNztzIG5vdCBleGFnZ2VyYXRp
bmcuIFNpbmNlIHJldGlyaW5nIGFmdGVyIHRoZSAyMDEwLTIwMTEgc2Vhc29uLCBUYWl0IGhhcyB2
aWV3ZWQgZXhhY3RseSBvbmUgQ2F2cyBnYW1lLiBUaGF0IHdvdWxkIGJlIEdhbWUgNyBvZiBsYXN0
IHllYXImIzgyMTc7cyBOQkEgRmluYWxzLCB3aGVuIHRoZSBDYXZzICYjODIxMjsgd2VsbCwgeW91
IGtub3cuPC9wPjxwPkFuZCB3aHkgZGlkIGhlIGZpbmFsbHkgY2F2ZSBpbj88L3A+PHA+JiM4MjIw
O1NvbWVib2R5IGFza2VkIG1lIGlmIEkgdGhvdWdodCB0aGV5IHdvdWxkIHdpbiBpdCBhbGwgYW5k
IGZvciBzb21lIHJlYXNvbiwgaGF2aW5nIG5vdCBldmVuIHNlZW4gdGhlIHRlYW0gcGxheSwgSSBq
dXN0IGtpbmQgb2YgaGFkIGEgaHVuY2ggdGhleSB3ZXJlIGdvaW5nIHRvIHdpbiBpdCBhbGwsIGFu
ZCBJIHdhbnRlZCB0byBzZWUgaWYgSSB3YXMgcmlnaHQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IYXZpbmcgbm90
IHdhdGNoZWQgYWdhaW4gdGhpcyB5ZWFyLCB3aGF0JiM4MjE3O3MgaGlzIGh1bmNoPyBIZSByZXNw
b25kcyB3aXRoIHplcm8gaGVzaXRhdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgd29uJiM4MjE3O3Qg
ZG8gaXQgdGhpcyB5ZWFyLiBOby4gMSwgYmVjYXVzZSBpdCYjODIxNztzIHNvIGhhcmQgdG8gZG8g
aXQgYmFjay10by1iYWNrLiBBbmQgdGhlcmUgYXJlIGEgY291cGxlIG9mIHRlYW1zIGluIHRoZSBb
V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlXSBJIHRoaW5rIGFyZSB2ZXJ5LCB2ZXJ5IGdvb2QuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5IZSBtdWNoIHByZWZlcnMga2VlcGluZyBhbiBleWUgb24gdGhlIHRlYW1zIGF0IENsb3Zl
cmxlYWYgSGlnaCBTY2hvb2wsIG5vdCBmYXIgZnJvbSB0aGUgZmFybWhvdXNlIHdoZXJlIGhlIGhh
cyBsaXZlZCBmb3IgZGVjYWRlcy48L3A+PHA+VGFpdCBpcyB3ZWFyaW5nIGEgTGFDcm9zc2UgQ2F0
YmlyZHMgYmFzZWJhbGwgY2FwIGFuZCBhIHN3ZWF0c2hpcnQgd2l0aCBhIHRocm93YmFjayBsb2dv
ICh0aHJvd2JhY2sgdG8gbWUsIG5vdCB0byBoaW0pIGZyb20gdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IGJhZC1j
b2xvci1zY2hlbWUgZXJhICYjODIxMjsgdGhlIHBvd2RlciBibHVlLCBibGFjayBhbmQgb3Jhbmdl
IGluIHVzZSBmcm9tIDE5OTQgdGhyb3VnaCAyMDAzLjwvcD48cD5IZSBzdGlsbCBoYXMgdGhlIHNj
b3JlYm9va3MgZnJvbSBhbGwgMywzODEgZ2FtZXMgaGUgYnJvYWRjYXN0IGJ1dCBpcyBkb3duc2l6
aW5nIGFuZCBnaXZpbmcgdGhlbSB0byBhIGZyaWVuZC4gVGhlIGJvb2tzIGRhdGUgdG8gdGhlIGZp
cnN0IGdhbWUgdGhlIENhdnMgZXZlciBwbGF5ZWQsIHdoZW4gdGhleSB3ZXJlIGEgaG9ycmVuZG91
cyB0ZWFtIHBsYXlpbmcgaW4gYSBob3JyZW5kb3VzIGZhY2lsaXR5LCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIEFy
ZW5hLjwvcD48cD5CdXQgVGFpdCBsb3ZlZCB0aGF0IGVyYS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBiZXN0
IHRpbWUgd2FzIHRoZSBmaXJzdCBmZXcgeWVhcnMgYmVjYXVzZSBpdCB3YXMgbGlrZSBDdXN0ZXIm
IzgyMTc7cyBMYXN0IFN0YW5kLiBJdCB3YXMgbGlrZSBiZWluZyB0aGUgcGxheS1ieS1wbGF5IGd1
eSBhdCBMaXR0bGUgQmlnaG9ybi4gV2UgYWxsIGtpbmQgb2YganVzdCBodWRkbGVkIHRvZ2V0aGVy
IGZyb20gYmVhdGluZyB0byBiZWF0aW5nIHRvIGJlYXRpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyB3
aXRoIEJpbmdvIFNtaXRoIFthbm90aGVyIHJhZnRlciBob25vcmVlXSBvbmUgbmlnaHQgaW4gdGhl
IGNhci4gV2Ugd2VyZSBkcml2aW5nIGJhY2sgdG8gdGhlIGhvdGVsLCBhbmQgaGUgc3RhcnRzIHRv
IGNyeS4gSGUgc2FpZCwgJiM4MjE2O0hvdyBjb21lIHdlIGNhbiYjODIxNzt0IHdpbj8gV2UmIzgy
MTc7cmUgdHJ5aW5nIHNvIGhhcmQgYW5kIHdlIGNhbiYjODIxNzt0IHdpbi4mIzgyMTc7PC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIGxvb2tlZCBhbmQgaGUgd2FzIGNyeWluZy4gSSB0aG91Z2h0LCAmIzgyMTY7T2gg
bXkgZ29kLiBUaGlzIGlzIGEgbGl0dGxlIG1vcmUgc2VyaW91cyB0aGFuIEkgdGhvdWdodC4mIzgy
MTc7PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IHdlcmUgZ29vZCBraWRzIGFuZCB0aGV5IHdlcmUgdHJ5aW5n
IGhhcmQuIFRoZXkganVzdCB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGdvb2QgZW5vdWdoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
Rml0Y2ggaXMgZnJpZW5kPC9wPjxwPlRhaXQgcmVtYWlucyBjbG9zZSB0byB0aGUgY29hY2ggYW5k
IGdlbmVyYWwgbWFuYWdlciBvZiB0aGF0IGVyYSwgQmlsbCBGaXRjaC4gTGFzdCBtb250aCB0aGUg
YnJvYWRjYXN0ZXIgc2VudCB0aGUgY29hY2ggYSBiaXJ0aGRheSBjYXJkIHdpdGggYSBjb3ZlciB0
aGF0IHNhaWQsICYjODIyMDtBdCBsb25nIGxhc3QsIEkgZGVjaWRlZCBpdCB3YXMgdGltZSBmb3Ig
eW91IHRvIHRyeSBhIG5ldyBwb3NpdGlvbi4mIzgyMjE7IE9uIHRoZSBpbnNpZGUgd2FzIGEgZHJh
d2luZyBvZiBhIGd1eSBzaXR0aW5nIG9uIGEgdG9pbGV0IGJhY2t3YXJkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SGUgbWF5IG9yIG1heSBub3QgaGF2ZSBmb3VuZCBpdCBhbXVzaW5nLCYjODIyMTsgVGFpdCBzYXlz
IHdpdGggYSBnbGVhbSBpbiBoaXMgZXllLiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBtdWNoIGNhcmUu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5UYWl0IGlzIHN0aWxsIGZ1biBhbmQgZnVubnksIGZ1bGwgb2YgZ3JlYXQg
aW5zaWRlIHN0b3JpZXMgdGhhdCBoZSB3aWxsIHJlY291bnQgd2l0aG91dCB0b28gbXVjaCBudWRn
aW5nLjwvcD48cD5VbmZvcnR1bmF0ZWx5LCBoaXMgd2lmZSBpcyBubyBsb25nZXIgYWJsZSB0byBr
ZWVwIHVwLiBKZWFubmllIGlzIHN1ZmZlcmluZyBmcm9tIEFsemhlaW1lciYjODIxNztzIGFuZCBp
cyAmIzgyMjA7aW4gYSBob21lLiYjODIyMTsgSGUgdmlzaXRzIGhlciBmb3VyIGhvdXJzIGEgZGF5
LjwvcD48cD5UaGUgcmVtYWluZGVyIG9mIGhpcyB0aW1lIGlzIHNwZW50IHRha2luZyBjYXJlIG9m
IGhpcyAmIzgyMjA7dmVyeSBzdHJhbmdlIGRvZyYjODIyMTsgYW5kIGluZHVsZ2luZyBpbiBoaXMg
bGlmZWxvbmcgaG9iYnksIHJhaWxyb2Fkcy4gSGUgbG92ZXMgdHJhaW4gYm9va3MgYW5kIHZpZGVv
cywgbW9kZWwgcmFpbHJvYWRzIGFuZCBhY3R1YWxseSByaWRpbmcgdGhlIHJhaWxzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSBoYWQgYSBnb29kIHRpbWUgW2Jyb2FkY2FzdGluZ10uIEkgd2FzIHByZXR0eSBtdWNo
IG9mIGEgb25lLXRyaWNrIHBvbnksIGJ1dCB0aGF0JiM4MjE3O3MgT0suIFRoYXQgcG9ueSBjYXJy
aWVkIG1lIGZvciBhYm91dCA2MCB5ZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgY2FuIHdhbGsgYXdheSBz
YXlpbmcgSSBnYXZlIGl0IG15IGJlc3Qgc2hvdCwgYW5kIHdoZW4gSSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBn
aXZlIGl0IG15IGJlc3Qgc2hvdCwgSSBxdWl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgcXVpdCBhdCB0aGUg
cmlnaHQgdGltZS4gVW5saWtlIHNvIG1hbnkgb2YgdGhlIGdyZWF0IG9uZXMsIEpvZSBUYWl0IHdh
bGtlZCBhd2F5IHdoaWxlIGhlIHdhcyBzdGlsbCB2ZXJ5IG11Y2ggb24gdG9wLjwvcD48cD5Cb2Ig
RHllciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1ODAgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJk
eWVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5iZHllckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4u
IEhlIGFsc28gaXMgb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5j
b20vYm9iLmR5ZXIuMzEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2JvYi5keWVy
LjMxPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.