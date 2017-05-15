All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Dyer: Joe Tait still feisty at 80

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: May 15, 2017 - 06:40 PM | Updated: May 16, 2017 - 10:14 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Joe Tait celebrated with a birthday lunch Monday at Leah's Kitchen in Akron. ( Bob Dyer/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Study finds LeBron James on roster impacts economy near arena; Cleveland rocks when he’s in lineup - 10:08 PM

Ask St. Vincent-St. Mary, his alma mater.

dockdive20cut_01
Family opens dog dock-diving facility to train for national competitions - 10:08 PM
State expected to release $29.6 million for East Reservoir dam project in Coventry Township - 10:08 PM
Gander Mountain in Canton confirmed to reopen, Twinsburg location gets the cut - 8:24 PM
ticks20cut_01
Mild winters result in more ticks, parks staff reports
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next