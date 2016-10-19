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Bob Dyer: Leaky pipe? Cry me a river

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: October 19, 2016 - 06:54 PM | Updated: October 20, 2016 - 03:13 PM
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An undated photo that shows the damage to street caused by 10-day water leak in front yard of 237 Uhler Ave. The city didn't turn off the water because homeowners are given 30 days to make the expensive repair. (Akron Beacon Journal/Bob Dyer)

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