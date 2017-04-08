All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Dyer: Let’s honor the rubber worker

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: April 8, 2017 - 06:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

An 18-inch prototype of a statue of a rubber worker was modeled after the photograph that appeared on the cover of Wheels of Fortune, the definitive history of rubber in Akron.


MORE IN NEWS

ellet10cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron looks to retool busy Market-Canton Road intersection in Ellet neighborhood - 10:19 PM

Akron is looking to make big changes to the busy intersection of East Market Street, Canton Road and Robindale Avenue.

goodnews10_potter
Good News — April 10 - 10:19 PM
Computer learning is cool, but Green junior prefers teacher/student interaction - 10:19 PM
Dragon boat team celebrates ‘Breast of Friends’ - 10:22 PM
Hundreds rock out at party for Civic Theatre - 10:22 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next