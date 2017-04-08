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Bob Dyer: Let’s honor the rubber worker

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: April 8, 2017 - 06:20 PM
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An 18-inch prototype of a statue of a rubber worker was modeled after the photograph that appeared on the cover of Wheels of Fortune, the definitive history of rubber in Akron.


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