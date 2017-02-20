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Bob Dyer: Let’s trade rust for water

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: February 20, 2017 - 10:37 PM | Updated: February 21, 2017 - 12:22 PM
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This May 20, 2005 file photo shows the Mittal Steel mills south of downtown Cleveland. Republican Gov. John Kasich says he's doing everything he can to shed Ohio's reputation as a Rust Belt state. (AP Photo/Mark Duncan)


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