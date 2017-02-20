All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Dyer: Let’s trade rust for water

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: February 20, 2017 - 10:37 PM | Updated: February 21, 2017 - 12:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This May 20, 2005 file photo shows the Mittal Steel mills south of downtown Cleveland. Republican Gov. John Kasich says he's doing everything he can to shed Ohio's reputation as a Rust Belt state. (AP Photo/Mark Duncan)


MORE IN NEWS

robot22_web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Cuyahoga Falls hospital deploys germ-zapping robot as cure to hospital-acquired infections

CUYAHOGA FALLS: It’s not exactly Star Wars technology, but Western Reserve Hospital’s newest employee does look a bit like R2-D2.

hotel22cut_01
Developers team up on $25 million plan to reopen City Center Hotel in downtown Akron
hillis23_1
Akron man seeks early release after serving 3 months of year-long jail sentence for shooting death - 5:03 PM
police22cut_01
Wadsworth police officers using video simulations for firearms training this week
carter22cut_01
Family seeks information on man’s death in Kent standoff
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next