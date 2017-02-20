Bob Dyer: Let’s trade rust for water

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+WW91ciBmYXZvcml0ZSBuZXdzcGFwZXIgcmVjZW50bHkgcHVibGlzaGVkIGEgbGVuZ3RoeSBz
dG9yeSBzYXlpbmcgT2hpbyBHb3YuIEpvaG4gS2FzaWNoIHdhbnRzIHRvIGJ1cnkgdGhlIG5hbWUg
JiM4MjIwO1J1c3QgQmVsdCwmIzgyMjE7IHRoZSBsZXNzLXRoYW4tZmxhdHRlcmluZyB0ZXJtIHJv
dXRpbmVseSBpbnZva2VkIHRvIGRlc2NyaWJlIHRoZSBzdGF0ZXMgaW4gb3VyIHJlZ2lvbi4gPC9w
PjxwPlBvaW50aW5nIHRvIE9oaW8mIzgyMTc7cyBzdWNjZXNzZXMgaW4gYmlvdGVjaCwgZGF0YSBh
bmFseXRpY3MsIHJvYm90aWNzIGFuZCBkcm9uZXMsIEthc2ljaCB0b2xkIGEgZ3JvdXAgaW4gQ29s
dW1idXMgdGhhdCBoZSB0aGlua3MgdGhlIHRlcm0gaXMgYW50aXF1YXRlZCBhbmQgaG9ycmlibGUg
UFIuIDwvcD48cD5IZSBpcyBsb2JieWluZyB0byByZXBsYWNlIGl0IHdpdGggJiM4MjIwO0tub3ds
ZWRnZSBCZWx0LiYjODIyMTsgPC9wPjxwPldlbGwsIHNvcnJ5LiBUaGF0IGp1c3QgYWluJiM4MjE3
O3QgZ29ubmEgaGFwcGVuLiA8L3A+PHA+VHJ5aW5nIHRvIGNyYW0gYSBzZWxmLWNyZWF0ZWQgY29t
cGxpbWVudCBpbnRvIHRoZSBuYXRpb25hbCBsZXhpY29uIHJlbWluZHMgbWUgb2YgQ2xldmVsYW5k
JiM4MjE3O3MgbG9uZy1hZ28gYXR0ZW1wdCB0byBjb21iYXQgaXRzIHRoZW4tZGVzZXJ2ZWQgJiM4
MjIwO01pc3Rha2Ugb24gdGhlIExha2UmIzgyMjE7IHJlcHV0YXRpb24gd2l0aCBhIG1hc3NpdmUg
bWFya2V0aW5nIGNhbXBhaWduIGJhc2VkIG9uIHRoZSBzbG9nYW4sICYjODIyMDtJZiBOZXcgWW9y
ayYjODIxNztzIHRoZSBCaWcgQXBwbGUsIENsZXZlbGFuZCYjODIxNztzIGEgUGx1bSYjODIyMTsg
JiM4MjEyOyB0aGVyZWJ5IHNwcmVhZGluZyB0aGUgd29yZCB0aGF0IENsZXZlbGFuZCB3YXMgYW4g
ZXZlbiBiaWdnZXIgaGF5c2VlZCB0aGFuIHRoZSBjb3VudHJ5IHJlYWxpemVkLiAgPC9wPjxwPlRo
ZSB0ZXJtIFJ1c3QgQmVsdCBoYXMgYmVlbiBhcm91bmQgc2luY2UgMTk4Miwgc28gYnVyeWluZyBp
dCBhbnl0aW1lIHNvb24gbWF5IGJlIGltcG9zc2libGUsIHJlZ2FyZGxlc3Mgb2YgdGhlIGNob2lj
ZSBvZiBhIHN1YnN0aXR1dGUuIEJ1dCAmIzgyMjA7S25vd2xlZGdlIEJlbHQmIzgyMjE7IHdpbGwg
bmV2ZXIgZmx5LiBOb3Qgb25seSBpcyBpdCBjbHVua3ksIGJ1dCB3ZSBoYXZlbiYjODIxNzt0IGV4
YWN0bHkgY29ybmVyZWQgdGhlIG1hcmtldCBvbiBrbm93bGVkZ2UuIEFyZSB3ZSBwYWNraW5nIG1v
cmUga25vd2xlZGdlIHBlciBjYXBpdGEgdGhhbiwgc2F5LCB0aGUgU2lsaWNvbiBWYWxsZXk/IDwv
cD48cD5JZiB3ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byB0cnkgdG8gc3VwcGxhbnQgdGhlIHRlcm0sIGxl
dCYjODIxNztzIGdvIHdpdGggc29tZXRoaW5nIHRoYXQmIzgyMTc7cyBib3RoIHN1Y2NpbmN0IGFu
ZCB0cnVlLiA8L3A+PHA+V2UgYWxyZWFkeSBoYXZlIGEgZ3JlYXQgb25lLiBBbGwgd2UgbmVlZCB0
byBkbyBpcyBiZWFtIGJhY2sgdG8gdGhlIHJlaWduIG9mIGFub3RoZXIgT2hpbyBHb3Zlcm5vciwg
RGljayBDZWxlc3RlLCB3aG8gcmFuIHRoZSBzaG93IGZyb20gMTk4MyB0byAxOTkxLiA8L3A+PHA+
Q2VsZXN0ZSB0aG91Z2h0IHdlIHNob3VsZCBiZSBrbm93biBhcyB0aGUgJiM4MjIwO1dhdGVyIEJl
bHQuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+QmluZ28uIDwvcD48cD5XZSBsZWFkIHRoZSBsZWFndWUgaW4gZnJl
c2ggd2F0ZXIuIDwvcD48cD5OYXRpb253aWRlLCB3YXRlciBpcyBhbiBpbmNyZWFzaW5nbHkgcHJl
Y2lvdXMgcmVzb3VyY2UuIEZvbGtzIHdobyBsaXZlIGluIG91ciBhcmVhIG1heSBub3QgcmVhbGl6
ZSBob3cgY29udHJvdmVyc2lhbCBhbmQgY29uZnJvbnRhdGlvbmFsIHdhdGVyIHVzYWdlIGlzIGlu
IG1hbnkgb3RoZXIgcGFydHMgb2YgdGhlIGNvdW50cnkuIEJpdHRlciBjbGFzaGVzIGFyZSBmcmVx
dWVudCBvdmVyIHdobyBnZXRzIGFjY2VzcyB0byB3aGF0IHdhdGVyLCBob3cgbXVjaCBvZiBpdCBh
bmQgYXQgd2hhdCBwcmljZS4gPC9wPjxwPldpdGggb3VyIGZpdmUgR3JlYXQgTGFrZXMgcGFja2lu
ZyAyMSBwZXJjZW50IG9mIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIGZyZXNoIHdhdGVyIGJ5IHZvbHVtZSwg
dGhlcmUgaXMgYWJzb2x1dGVseSBubyBkaXNwdXRlIHRoYXQgb3VyIHJlZ2lvbiBpcyBpbiBhbiBl
bnZpYWJsZSBwb3NpdGlvbi4gPC9wPjxwPkV2ZW4gTGFrZSBFcmllLCB0aGUgc2Vjb25kLXNtYWxs
ZXN0LCBoYXMgYSBzdXJmYWNlIGFyZWEgb2YgbmVhcmx5IDEwLDAwMCBzcXVhcmUgbWlsZXMuPC9w
PjxwPk9mIGNvdXJzZSwgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhbm90aGVyIHNjaG9vbCBvZiB0aG91Z2h0LCB0
aGlzIG9uZSBjaGFtcGlvbmVkIGJ5IGZvbGtzIGxpa2UgdGhlIHJ1c3R5IG9sZCBEYXZpZCBHaWZm
ZWxzLCB0aGF0IGVtYnJhY2VzIHRoZSB0ZXJtIFJ1c3QgQmVsdC4gQXMgaGUgc2FpZCBkdXJpbmcg
YW4gaW50ZXJ2aWV3IG9uIE5hdGlvbmFsIFB1YmxpYyBSYWRpbyBpbiBjb25uZWN0aW9uIHdpdGgg
aGlzIGV4Y2VsbGVudCBib29rLCA8ZW0+VGhlIEhhcmQgV2F5IG9uIFB1cnBvc2U6IEVzc2F5cyBh
bmQgRGlzcGF0Y2hlcyBGcm9tIHRoZSBSdXN0IEJlbHQsPC9lbT4gaGUgaXMgbm90ICYjODIyMDth
c2hhbWVkIG9mIHRoaXMgcGFzdCB0aGF0IHdhcyBwYXJ0bHkgZGVmaW5lZCBieSBkZWNheS4mIzgy
MjE7IFJhdGhlciwgaGUgc2FpZCwgJiM4MjIwO1dlIGVtYnJhY2UgaXQuIEl0JiM4MjE3O3Mgc29t
ZXRoaW5nIHRoYXQmIzgyMTc7cyBpbnRlZ3JhdGVkIHdpdGggb3VyIGZ1dHVyZS4mIzgyMjE7IDwv
cD48cD5JIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgYWJvdXQgeW91LCBidXQsIGxpa2UgS2FzaWNoLCBJJiM4
MjE3O20gdGlyZWQgb2YgdGhlIHJ1c3QuIEdpdmUgbWUgc29tZSB3YXRlci48L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz5TVEFDS0xFU1MgRVlFUzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TcGVha2luZyBvZiBkZWNheSwgVG9tIEdp
bGwgb2YgTm9ydG9uIGlzIGFtb25nIHRoZSBtYW55IGFyZWEgcmVzaWRlbnRzIHdobyBhcmUgYSBi
aXQgbWlzdHktZXllZCBvdmVyIHRoZSBuZXdzIHRoYXQgdGhlIGNpdHkgb2YgQWtyb24gaXMgZ29p
bmcgdG8gcmVtb3ZlIHRoZSB0b3AgMTAwIGZlZXQgb2Ygb25lIG9mIHRoZSB0d28gaGlzdG9yaWMg
Qi5GLiBHb29kcmljaCBzbW9rZXN0YWNrcyB0aGF0IGhhdmUgYmVlbiBwYXJ0IG9mIHRoZSBsYW5k
c2NhcGUgZm9yIG5lYXJseSBhIGNlbnR1cnkuIDwvcD48cD5SZXRpcmVkIGZyb20gR29vZHJpY2gg
YWZ0ZXIgMzUgeWVhcnMsIEdpbGwgY2FsbGVkIHRvIHJlY291bnQgYSBsb25nLWFnbyBjaHVja2xl
IGludm9sdmluZyB0aG9zZSBzdGFja3MuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QSBnb29kIGZyaWVuZCBvZiBt
aW5lLCBDaGFybGllIEN1c3RlciwgYmFjayBpbiB0aGUgZWFybHkgJiM4MjE3OzUwcywgd2hlbiBb
YSBtaWxpdGFyeSBkcmFmdCB3YXMgaW4gZWZmZWN0XSwgd2FzIGFwcGx5aW5nIGZvciBhIGpvYi4g
VGhlIGJvc3Mgd2FudGVkIHRvIGhpcmUgaGltLCBidXQgdGhlIGJvc3Mgd2FzIGFmcmFpZCBDaGFy
bGllIHdhcyBnb2luZyB0byBnZXQgZHJhZnRlZC4gU28gQ2hhcmxpZSB0b2xkIGhpbSB0aGF0IGhl
IHdhcyBbY2xhc3NpZmllZF0gNC1GIGZvciBiYWQgZXllc2lnaHQsIGFuZCBoZSB3b3VsZCBuZXZl
ciBoYXZlIHRvIHdvcnJ5IGFib3V0IHRoYXQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGJvc3MgbG9va2Vk
IG91dCB0aGUgd2luZG93IGFuZCBzYWlkLCAmIzgyMTY7V2hhdCBkb2VzIGl0IHNheSBvbiB0aGF0
IHNtb2tlc3RhY2sgb3ZlciB0aGVyZT8mIzgyMTc7IEFuZCBDaGFybGllIGxvb2tlZCBvdXQgdGhl
IHdpbmRvdyBhbmQgc2FpZCwgJiM4MjE2O1doYXQgc21va2VzdGFjaz8mIzgyMTc7JiM4MjAxOyYj
ODIyMTsgPC9wPjxwPkNoYXJsaWUgcmV0aXJlZCBmcm9tIEJGRyB3aXRoIDQwIHllYXJzIG9mIHNl
cnZpY2UuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U0FEIEVORElORzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5IYXMgaXQgcmVh
bGx5IGNvbWUgdG8gdGhpcz8gQSByZWNlbnQgb2JpdHVhcnkgaW4gbXkgZmF2b3JpdGUgbmV3c3Bh
cGVyIHdhcyAxMTcgd29yZHMgbG9uZzsgbW9yZSB0aGFuIGhhbGYgb2YgdGhvc2Ugd29yZHMgd2Vy
ZSB1c2VkIHRvIHNheSB0aGlzOiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RvIGFsbCB0aGUgeW91bmcgbWVuIGFu
ZCB3b21lbiB0aGF0IHdpbGwgYmUgYXR0ZW5kaW5nIG15IHNvbiYjODIxNztzIGZ1bmVyYWwsIEkg
YW0gYXNraW5nIHRoYXQgd2hlbiB5b3UgZW50ZXIgaW50byBbdGhlIGNodXJjaCwgeW91IHNob3dd
IHJlc3BlY3QsIGRpZ25pdHkgYW5kIHNlbGYtY29udHJvbCBvZiB5b3VyIGJlaGF2aW9yLiBJIGFt
IGFza2luZyB0aGF0IHRoZXJlIGJlIG5vIHBob3RvcyB0YWtlbiBhbmQgY2VsbCBwaG9uZXMgdHVy
bmVkIG9mZiBkdXJpbmcgdGhlIHNlcnZpY2UuIElmIHlvdSBjYW5ub3QgYWJpZGUgYnkgdGhlICYj
ODIzMDsgcmVxdWVzdCwgeW91IHdpbGwgYmUgZXNjb3J0ZWQgb3V0LiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkFz
IGlmIHdlIG5lZWRlZCBhbm90aGVyIGV4YW1wbGUgdGhhdCB0aW1lcyBoYXZlIGNoYW5nZWQuPC9w
PjxwPkJvYiBEeWVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU4MCBvciA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86YmR5ZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmJkeWVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tPC9hPi4gSGUgYWxzbyBpcyBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZh
Y2Vib29rLmNvbS9ib2IuZHllci4zMSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20v
Ym9iLmR5ZXIuMzE8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.