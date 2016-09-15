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Bob Dyer: Mirror images leave earth together

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: September 15, 2016 - 10:03 PM | Updated: September 16, 2016 - 02:40 PM
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Mary Wilson graduated from Kent State at the age of 20 and went to work for Goodyear Aerospace during World War II.

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