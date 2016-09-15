Bob Dyer: Mirror images leave earth together

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhleSBsaXZlZCBuZXh0IGRvb3IgdG8gZWFjaCBvdGhlci48L3A+PHA+VGhleSBkaWVkIG9u
IHRoZSBzYW1lIGRheS4gPC9wPjxwPkF0IHRoZSBzYW1lIGFnZS48L3A+PHA+VGhleSBoYWQgaHVn
ZSBmYW1pbGllcy48L3A+PHA+VGhleSB3ZXJlIGNvbGxlZ2UtZWR1Y2F0ZWQgcHJvZmVzc2lvbmFs
cywgYXMgd2VsbCBhcyBzdGF5LWF0LWhvbWUgbW9tcy48L3A+PHA+VGhlaXIgaHVzYmFuZHMgd2Vy
ZSBwcm9taW5lbnQgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgY29tbXVuaXR5LjwvcD48cD5UaGV5IHNoYXJlZCBh
IGZpcnN0IG5hbWUuPC9wPjxwPlRoZXkgc2hhcmVkIGEgcmVsaWdpb24uIDwvcD48cD5UaGV5IHdl
cmUgbGlmZWxvbmcgZnJpZW5kcy48L3A+PHA+UmVzdCBpbiBwZWFjZSwgTWFyeSBIYW5leSBXaWxz
b24gYW5kIE1hcnkgS2F0aHJ5biBCb290aCAmIzgyMTI7IG5lZSBXaWxzb24uPC9wPjxwPlRoZXkg
d2VyZW4mIzgyMTc7dCByZWxhdGVkLCBidXQgdGhhdCYjODIxNztzIGFib3V0IHRoZSBvbmx5IHRo
aW5nIHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgaW4gY29tbW9uLjwvcD48cD5UaGUgSGlnaGxhbmQg
U3F1YXJlIHJlc2lkZW50cyBwYXNzZWQgYXdheSBvbiBTZXB0LiA2IGF0IGFnZSA5Mi48L3A+PHA+
Qm9vdGgsIHdobyBoYWQgc2l4IGNoaWxkcmVuLCByZWNlaXZlZCB0aGUgRGlzdGluZ3Vpc2hlZCBB
bHVtbmkgQXdhcmQgZnJvbSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3Jvbiwgd2hlcmUgc2hlIGVhcm5l
ZCBhIGRlZ3JlZSBpbiBzb2Npb2xvZ3kuPC9wPjxwPlRoYXQgdHJhaW5pbmcgc2VydmVkIGhlciB3
ZWxsIGluIGhlciB3b3JrIHdpdGggdGhlIENhdGhvbGljIFNlcnZpY2UgTGVhZ3VlIGFuZCwgbGF0
ZXIsIEZhbWlseSBhbmQgQ2hpbGRyZW4gU2VydmljZXMgb2YgU3VtbWl0IENvdW50eSAobm93IEdy
ZWVubGVhZiBGYW1pbHkgQ2VudGVyKS4gU2hlIHBsYWNlZCBiYWJpZXMgZm9yIGFkb3B0aW9uIGFu
ZCBjdXN0b21pemVkIHByb2dyYW1zIHRvIGFzc2lzdCBzdHJ1Z2dsaW5nIGZhbWlsaWVzLjwvcD48
cD5Cb290aCB3YXMgYWN0aXZlIGluIGEgbnVtYmVyIG9mIGNoYXJpdGllcywgaW5jbHVkaW5nIHRo
ZSBQVEEsIEdpcmwgU2NvdXRzIGFuZCBBa3JvbiBDaGlsZHJlbiYjODIxNztzIEhvc3BpdGFsLCB3
aGVyZSBzaGUgYXNzaXN0ZWQga2lkcyBpbiB0aGUgcmVjb3Zlcnkgcm9vbSwgYW5kIHdhcyBvbiB0
aGUgd29tZW4mIzgyMTc7cyBib2FyZCBhdCBBa3JvbiBHZW5lcmFsIE1lZGljYWwgQ2VudGVyLjwv
cD48cD5IZXIgaHVzYmFuZCwgQ2hhcmxlcyBCb290aCwgd2FzIHRoZSAyMDAzIFBvbHNreSBBd2Fy
ZCB3aW5uZXIsIG9uZSBvZiBBa3JvbiYjODIxNztzIGhpZ2hlc3QgaG9ub3JzLjwvcD48cD5BZnRl
ciBzdGFydGluZyB3b3JrIGFzIGEgdGVsbGVyIGF0IHRoZSBvbGQgQmFuayBvZiBBa3JvbiwgQ2hh
cmxlcyB3b3ZlIGhpcyB3YXkgdGhyb3VnaCBtZXJnZXJzIGFuZCByZWdpbWUgY2hhbmdlcyBhbmQs
IHdoZW4gaGUgcmV0aXJlZCBpbiAxOTg3LCB3YXMgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgYW5kIGhlYWQgb2Yg
Y29ycG9yYXRlIGJhbmtpbmcgZm9yIE5hdGlvbmFsIENpdHkuIEhlIGRpZWQgdGhyZWUgeWVhcnMg
YWdvIGF0IHRoZSBhZ2Ugb2YgOTEuPC9wPjxwPk5leHQgZG9vciwgTWFyeSBXaWxzb24gaGFkIDEw
IGNoaWxkcmVuLiBTaGUgZ3JhZHVhdGVkIGZyb20gS2VudCBTdGF0ZSBhdCB0aGUgYWdlIG9mIDIw
IGFuZCB3ZW50IHRvIHdvcmsgZm9yIEdvb2R5ZWFyIEFlcm9zcGFjZSBkdXJpbmcgV29ybGQgV2Fy
IElJLiBBZnRlciByYWlzaW5nIGhlciBraWRzLCBzaGUgcmV0dXJuZWQgdG8gY29sbGVnZSwgZ3Jh
ZHVhdGluZyBmcm9tIFVBIGFuZCBiZWNvbWluZyBhIHRlYWNoZXIgYXQgSW1tYWN1bGF0ZSBDb25j
ZXB0aW9uIFNjaG9vbCBpbiBSYXZlbm5hLjwvcD48cD5TaGUgbG92ZWQgcG9ldHJ5LCBsaXRlcmF0
dXJlIGFuZCBtdXNpYy4gVGhlIGZhbWlseSBzYXlzIGl0IGZlZWxzIGJsZXNzZWQgdGhhdCBXaWxz
b24sIGEgbGlmZWxvbmcgQ2xldmVsYW5kIHNwb3J0cyBmYW4sIGxpdmVkIGxvbmcgZW5vdWdoIHRv
IHNlZSB0aGUgQ2F2cyB3aW4gYSBjaGFtcGlvbnNoaXAuPC9wPjxwPldpbHNvbiYjODIxNztzIHRo
aXJkIGNoaWxkLCBEci4gQ2Fyb2xpbmUgV2lsc29uLCB0b2xkIG1lIGFib3V0IHRoZSByZW1hcmth
YmxlIGNvaW5jaWRlbmNlcyBpbiB0aGUgdHdvIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgbGl2ZXMuPC9wPjxwPkEg
cGh5c2ljaWFuIGF0IFN1bW1hIEFrcm9uIENpdHkgSG9zcGl0YWwsIENhcm9saW5lIHNheXMgb2Yg
aGVyIG1pZGRsZS1jbGFzcyB1cGJyaW5naW5nLCAmIzgyMjA7SSBjYW4mIzgyMTc7dCBpbWFnaW5l
IGEgYmV0dGVyIGxpZmUgdGhhbiBteSBIaWxsc2RhbGUgQXZlbnVlIGNoaWxkaG9vZCwmIzgyMjE7
IHdoZXJlIHNoZSBhbmQgaGVyIHNpYmxpbmdzIGhhZCB0aGUgYWR2YW50YWdlIG9mICYjODIyMDth
ZmZvcmRhYmxlIGVkdWNhdGlvbnMsIHRoYW5rcyB0byB0aGUgR0kgQmlsbCwgc3Ryb25nIHZhbHVl
cyBhbmQgYSBmYW50YXN0aWMgbWFtYS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNhcm9saW5lJiM4MjE3O3MgZmF0
aGVyLCB0aGUgbGF0ZSBSb2JlcnQgV2lsc29uLCBhIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gZ3JhZCBp
biBtYXRoZW1hdGljcywgd29ya2VkIGZvciAzMyB5ZWFycyBhdCBPaGlvIEVkaXNvbiwgcmV0aXJp
bmcgYXMgS2VudCBkaXN0cmljdCBtYW5hZ2VyIGluIDE5NzguIEhlIGRpZWQgdW5leHBlY3RlZGx5
IHdoaWxlIG9uIHZhY2F0aW9uIGluIDE5OTkuPC9wPjxwPlJvYmVydCB3YXMgYWN0aXZlIGluIGNp
dmlsIHJpZ2h0cywgZXNwZWNpYWxseSB3aXRoIEZhaXIgSG91c2luZyBDb250YWN0IFNlcnZpY2Ug
YW5kIHRoZSBVcmJhbiBMZWFndWUuIENhcm9saW5lIHdyb3RlIGluIGhpcyBvYml0dWFyeSB0aGF0
IGR1cmluZyBoaXMgdGltZSB3aXRoIHRoZSBBcm15IEFpciBGb3JjZSBkdXJpbmcgV29ybGQgV2Fy
IElJLCBoZSBkZXZlbG9wZWQgJiM4MjIwO2Egc3Ryb25nIHNlbnNlIG9mIHNvY2lhbCBqdXN0aWNl
IHJlZ2FyZGluZyB0aGUgYWJzZW5jZSBvZiBiYXNpYyBjaXZpbCByaWdodHMgZm9yIGJsYWNrcyBh
bmQgcG9vciBBbWVyaWNhbnMuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+VHdvIG9mIE1hcnkgV2lsc29uJiM4MjE3
O3MgYnJvdGhlcnMsIFRvbSBhbmQgUGF1bCBIYW5leSwgd2VyZSBwcm9taW5lbnQgam91cm5hbGlz
dHMsIHBhcnRpY3VsYXJseSBQYXVsLjwvcD48cD5Ub20gd2FzIGEgY2l0eSBlZGl0b3IgYXQgdGhl
IEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGFuZCBQYXVsLCB3aG8gd29ya2VkIGF0IHRoZSBCZWFjb24gd2hpbGUg
ZWFybmluZyBhIGpvdXJuYWxpc20gZGVncmVlIGZyb20gS2VudCBTdGF0ZSwgam9pbmVkIE5BU0Eg
aW4gaXRzIGluZmFuY3kgYW5kIGJlY2FtZSBrbm93biBhcyAmIzgyMjA7dGhlIFZvaWNlIG9mIE1p
c3Npb24gQ29udHJvbCwmIzgyMjE7IGRvaW5nIHRoZSBwbGF5LWJ5LXBsYXkgb24gbGF1bmNoZXMu
PC9wPjxwPkhlIGxlZnQgdGhlIGFnZW5jeSBpbiAxOTY5IGFuZCBoYWQgYW4gaW1wcmVzc2l2ZSBj
YXJlZXIgaW4gYm90aCBwcmludCBhbmQgYnJvYWRjYXN0IGpvdXJuYWxpc20gaW4gRW5nbGFuZCBh
bmQgdGhlIFN0YXRlcy48L3A+PHA+SW4gc2hvcnQsIGJvdGggZmFtaWxpZXMgaGFkIHRoZWlyIHN0
dWZmIHRvZ2V0aGVyLjwvcD48cD5VbmZvcnR1bmF0ZWx5LCB0aGUgcGFyYWxsZWxzIGJldHdlZW4g
TWFyeSBXaWxzb24gYW5kIE1hcnkgQm9vdGggYXJlIG5vdCBwZXJmZWN0OiBXaWxzb24gYXR0ZW5k
ZWQgVGFsbG1hZGdlIEhpZ2g7IEJvb3RoIHdlbnQgdG8gR2FyZmllbGQuPC9wPjxwPk9oLCB3ZWxs
LiBDbG9zZSBlbm91Z2guPC9wPjxwPkJvYiBEeWVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYt
MzU4MCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmR5ZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmJkeWVy
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gSGUgYWxzbyBpcyBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ib2IuZHllci4zMSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYm9iLmR5ZXIuMzE8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.