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Bob Dyer: Naming Akron’s new high school

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: November 26, 2016 - 08:12 PM
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East High School teacher Herbert R. Bracken and his wife, Eskimore, attend a 1967 Masonic testimonial dinner in his honor at the Sheraton Hotel in downtown Akron. He served as grandmaster of the Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Ohio. | Akron Beacon Journal file photo


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