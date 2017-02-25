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Bob Dyer: NASCAR drivers honoring Akron engineer

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: February 25, 2017 - 06:02 PM | Updated: February 26, 2017 - 11:49 AM
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Ryan Copeland, a Goodyear tire engineer, who died in a snowmobile accident in Dec., 2016. (courtesy Goodyear Tire and Rubber Co.)


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