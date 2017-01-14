Bob Dyer: Nasty rhetoric cuts both ways

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U29tZXRpbWVzIHdlIHB1Ymxpc2ggc3RvcmllcyBJIGp1c3QgZG9uJiM4MjE3O3QgdW5kZXJz
dGFuZC48L3A+PHA+VGFrZSB0aGUgZnJvbnQgcGFnZSBvZiBXZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBwYXBl
ci48L3A+PHA+VW5kZXIgdGhlIGhlYWRsaW5lLCAmIzgyMjA7SGVhcnRzIGFyZSB1bml0ZWQgd2l0
aCBob3BlLCYjODIyMTsgd2UgcmFuIGEgbGVuZ3RoeSBzdG9yeSB3aXRoIGZvdXIgcGhvdG9zIChh
bmQgdHdvIGFkZGl0aW9uYWwgcGhvdG9zIG9uIHRoZSBPaGlvLmNvbSB2ZXJzaW9uKS48L3A+PHA+
U3RhZmYgd3JpdGVyIFRoZXJlc2EgQ290dG9tIHJlcG9ydGVkIHRoYXQgbmVhcmx5IDIwMCBwZW9w
bGUgaGFkIGNvbWUgdG9nZXRoZXIgYXQgYW4gQWtyb24gY2h1cmNoICYjODIyMDt0byBwcmF5IGZv
ciB1bml0eSBiZXR3ZWVuIHBlb3BsZSBvZiBhbGwgd2Fsa3Mgb2YgbGlmZSBkZXNwaXRlIHJhY2Us
IHBvbGl0aWNhbCBhZmZpbGlhdGlvbiBvciByZWxpZ2lvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPllldCBpbiB0
aGUgc2Vjb25kIHBhcmFncmFwaCBvZiB0aGUgc2FtZSBzdG9yeSwgb25lIG9mIHRoZSBsZWFkZXJz
IG9mIHRoZSBnYXRoZXJpbmcsIEJpc2hvcCBKb2V5IEpvaG5zb24sIHdhcyBxdW90ZWQgYXMgc2F5
aW5nOjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGF0IHRoZSByaGV0b3JpYyBjb21pbmcgb3V0IG9m
IFdhc2hpbmd0b24sIEQuQy4sIGlzIHJhY2lzdCwgbWlzb2d5bmlzdCAmIzgyMTI7IGl0JiM4MjE3
O3MgYSB3aG9sZSBsb3QgdGhpbmdzLiBBbmQgSSYjODIxNzttIG5vdCB0YWxraW5nIGFib3V0IFRy
dW1wIGFsb25lLiBJJiM4MjE3O20gdGFsa2luZyBhYm91dCB0aGUgcGVvcGxlIHdobyB2b3RlZCBm
b3IgaGltLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V293LjwvcD48cD5UYWxrIGFib3V0IHN0ZXJlb3R5cGVzLjwv
cD48cD5UYWxrIGFib3V0IG5hc3R5IHJoZXRvcmljLjwvcD48cD5Mb3JkIGtub3dzLCBJIGFtIG5v
dCBhIGh1Z2UgZmFuIG9mIHRoZSBwcmVzaWRlbnQtZWxlY3QuIEhlIHNjYXJlcyBtZSwgaW4gcGFy
dCBiZWNhdXNlIGhlIHNlZW1zIHRvIGJlIGEgdmluZGljdGl2ZSBob3RoZWFkLiBBbmQgaGUgaGFz
IHNpbmdsZS1oYW5kZWRseSBsb3dlcmVkIHRoZSBsZXZlbCBvZiBwdWJsaWMgZGlzY291cnNlIHRv
IG5ldyBkZXB0aHMgb2YgaW5jaXZpbGl0eSwgd2hpY2ggSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgd2Fz
IHBvc3NpYmxlLjwvcD48cD5CdXQgbmVhcmx5IDYzIG1pbGxpb24gQW1lcmljYW5zIHZvdGVkIGZv
ciB0aGUgbWFuLiBBbmQgd2hlbiB5b3Ugc3RhbmQgdXAgaW4gYSBtZWV0aW5nIHRoYXQgc3VwcG9z
ZWRseSBpcyBhYm91dCB1bml0eSBhbmQgeW91IGltcGx5IHRoYXQgYWxsIDYyLDk3OSw4Nzkgb2Yg
aGlzIHZvdGVycyBhcmUgcmFjaXN0IGFuZCBtaXNvZ3luaXN0aWMsIHlvdSYjODIxNztyZSBwYXJ0
IG9mIHRoZSBwcm9ibGVtLCBub3QgdGhlIHNvbHV0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgYmlzaG9wIGFsc28g
Y29tcGFyZWQgdGhlIGNoYWxsZW5nZXMgb2YgdGhlIGltcGVuZGluZyBUcnVtcCBFcmEgdG8gZGVh
bGluZyB3aXRoIHNsYXZlcnksIFJlY29uc3RydWN0aW9uIGFuZCAmIzgyMjA7dGhlIGNpdmlsIHJp
Z2h0cyBkYXlzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2VyaW91c2x5PyBUcnVtcCBoYXNuJiM4MjE3O3Qgc2Vy
dmVkIG9uZSBkYXkgaW4gb2ZmaWNlLiBZb3UgbWF5IG5vdCBsaWtlIG1hbnkgb2YgdGhlIHBlb3Bs
ZSBoZSBpcyBzdXJyb3VuZGluZyBoaW1zZWxmIHdpdGgsIGJ1dCBjYW4mIzgyMTc7dCB3ZSBzZWUg
d2hhdCBoZSBhY3R1YWxseSBkb2VzIGJlZm9yZSB3ZSBwdXQgaGlzIHByZXNpZGVuY3kgb24gcGFy
IHdpdGggdGhlIGJpZ2dlc3QgY2l2aWwgcmlnaHRzIGNyaXNlcyBvZiB0aGUgcGFzdCAxNTAgeWVh
cnM/PC9wPjxwPkZvcnR1bmF0ZWx5LCB0aGUgcmVzdCBvZiBvdXIgc3Rvcnkgc2VlbWVkIHRvIHNo
b3cgdGhhdCB0aGUgcGFydGljaXBhbnRzICYjODIxMjsgc2luZ2luZywgcHJheWluZywgaG9sZGlu
ZyB0aGUgaGFuZHMgb2YgcGVvcGxlIHdpdGggZGlmZmVyZW50IGhhbmQgY29sb3JzICYjODIxMjsg
d2VyZSBoZWFydGZlbHQgYW5kIGVudGh1c2lhc3RpYyBpbiB0aGVpciBkZXNpcmUgdG8gYnVpbGQg
YnJpZGdlcywgdG8gdHJ5IHRvIGNsb3NlIHBhcnQgb2YgdGhlIGhvcnJpZCBndWxmIHRoYXQgaGFz
IGNsZWF2ZWQgdGhpcyBsYW5kIGxpa2UgdGhlIG1vdmVtZW50IG9mIGEgdGVjdG9uaWMgcGxhdGUu
PC9wPjxwPlNvIEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byBkbyBzb21lIHByYXlpbmcgbXlzZWxmLiBPbiB0
aGUgZXZlIG9mIHRoZSBkYXkgd2UgaG9ub3IgbGVnZW5kYXJ5IGNpdmlsIHJpZ2h0cyBsZWFkZXIg
TWFydGluIEx1dGhlciBLaW5nIEpyLiwgSSBhbSBnb2luZyB0byBwcmF5IHRoYXQgSm9obnNvbiYj
ODIxNztzIGNvbW1lbnRzIHdlcmUgYW4gZXhhZ2dlcmF0aW9uIGJyb3VnaHQgb24gYnkgaGlnaCBl
bW90aW9ucywgb3IgdGhhdCBoZSBzaW1wbHkgbWlzc3Bva2UuIEFuZCBJIHdpbGwgcHJheSB0aGF0
LCB1cG9uIGZ1cnRoZXIgcmVmbGVjdGlvbiwgaGUgd2lsbCByZW1lbWJlciB0aGF0IGx1bXBpbmcg
dG9nZXRoZXIgPGVtPmFueTwvZW0+IGxhcmdlIGdyb3VwIG9mIHBlb3BsZSBzaW1wbHkgaXNuJiM4
MjE3O3QgcmlnaHQuPC9wPjxwPkJvYiBEeWVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU4
MCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmR5ZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmJkeWVyQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gVG8gZmluZCBoaXMgcG9kY2FzdCwgJiM4MjIwO0R5ZXIg
TmVjZXNzaXRpZXMsJiM4MjIxOyBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2R5
ZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vZHllcjwvYT4uIEhlIGFsc28gaXMgb24g
RmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYm9iLmR5ZXIuMzEi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2JvYi5keWVyLjMxPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.