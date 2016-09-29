All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Dyer: ‘Nate the Great’ celebrated at Summit Lake

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: September 29, 2016 - 09:25 PM | Updated: September 30, 2016 - 04:21 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Former Cleveland Cavalier Bingo Smith talks about his former teammate and friend Nate Thurmond as he sits in front of a mural of Thurmond during a memorial service for NBA Hall of Famer at the Summit Lake Community Center Thursday in Akron. Thurmond died in July. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

nate30cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Bob Dyer: ‘Nate the Great’ celebrated at Summit Lake

Sitting in chairs on the gym floor where Akron’s best basketball player learned the game, they came to honor the memory of Akron’s second-best basketball player — and one of its all-time nicest people.

litfire30-09
Social media “killer clown” threat circulates at Firestone High School in Akron as “clowning” scare spreads in local communities
james30cut_4
Positivity goes a long way and gets runner to the finish line
magiccity30cut_11
Barberton couple bringing nanobrewery to the Magic City
rape29cut
Man accused of abducting, raping 9-year-old Massillon girl was convicted of manslaughter before
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next