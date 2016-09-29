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Bob Dyer: ‘Nate the Great’ celebrated at Summit Lake

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: September 29, 2016 - 09:25 PM | Updated: September 30, 2016 - 04:43 PM
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Former Cleveland Cavalier Bingo Smith talks about his former teammate and friend Nate Thurmond as he sits in front of a mural of Thurmond during a memorial service for NBA Hall of Famer at the Summit Lake Community Center Thursday in Akron. Thurmond died in July. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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