All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Dyer: Raid by Highway Patrol steams neighborhood

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: March 25, 2017 - 08:06 PM | Updated: March 27, 2017 - 10:09 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bert Harper, 85, speaks about the incident that happened a few weeks ago where the OSHP terrorized their neighborhood. Harper was photographed on Wednesday, at the home of Dora McCain in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

drugcourt25_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Akron drug court program extended to Stow defendants

Akron is expanding the reach of its drug court to include those charged with drug-related offenses in Stow Municipal Court.

ruhlin26_mug
Akron fire union treasurer waives extradition, will return to Akron to face theft charges
lifeclass25cut_01
Stow judge creates program that uses inspiration to turn around offenders
Bob Dyer: Rechecking TSA PreCheck
Akron administrators will buy software to track behavior of police, fire and first responders
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next