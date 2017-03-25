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Bob Dyer: Raid by Highway Patrol steams neighborhood

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: March 25, 2017 - 08:06 PM
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Bert Harper, 85, speaks about the incident that happened a few weeks ago where the OSHP terrorized their neighborhood. Harper was photographed on Wednesday, at the home of Dora McCain in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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