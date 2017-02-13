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Bob Dyer: Readers want B.F. Goodrich bricks

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: February 13, 2017 - 08:55 PM | Updated: February 14, 2017 - 09:41 AM
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Aerial photos from a drone of the old B.F. Goodrich stacks at Canal Place on South Main Street in Akron.The city announced plans that it will lower the northern ( front) stack from 195 ft. to 95 ft. (Photo courtesy the City of Akron)


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