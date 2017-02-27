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Bob Dyer: Sexy sign trashed by car

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: February 27, 2017 - 08:05 PM | Updated: February 28, 2017 - 03:58 PM
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Akron Beacon Journal columnist, Bob Dyer, made fun of this sign for Valley Dental on Merriman Road. (Akron Beacon Journal)


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