All CATEGORIES
☰ Menu

Conversation on Race

Bob Dyer: Sizing up the racial divide

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: March 31, 2017 - 10:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bishop F. Josephus Johnson, II at The House of the Lord. Bishop Johnson recently sat down with Akron Beacon Journal columnist Bob Dyer to discuss race relations. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

run01web MICHAEL CHRITTON - AKRON BEACON JOURNAL
From couch to the finish line: Join a Beacon Journal team in training for Akron Marathon Race Series

Did you know that if you can walk or run 1 mile, you can participate in the Akron Marathon Race Series?

summa01web
Summa officials work to find new training programs for displaced ER resident doctors
dyer01web
Bob Dyer: Sizing up the racial divide
church01_1
Downtown Akron church building sold after seven years on market; Burning Bush congregation will relocate to High Street property
abortion01gfxWEB
Planned Parenthood’s Akron clinic doesn’t perform abortions, but it still served 7,000 patients in 2016
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next