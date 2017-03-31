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Conversation on Race

Bob Dyer: Sizing up the racial divide

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: March 31, 2017 - 10:54 PM
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Bishop F. Josephus Johnson, II at The House of the Lord. Bishop Johnson recently sat down with Akron Beacon Journal columnist Bob Dyer to discuss race relations. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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