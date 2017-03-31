All CATEGORIES
☰ Menu

Conversation on Race

Bob Dyer: Sizing up the racial divide

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: March 31, 2017 - 10:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bishop F. Josephus Johnson, II at The House of the Lord. Bishop Johnson recently sat down with Akron Beacon Journal columnist Bob Dyer to discuss race relations. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

love02cut_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Big Love Akron: Festival aims to inspire residents to make Rubber City postindustrial community of their dreams - 9:04 PM

Barb Myers started changing her slice of Akron by proposing a win-win deal with the owners of two vacant lots on her street who she said owe about $20,000 each in back taxes.

speed01_web
Speed limit dropping in Cuyahoga Valley National Park - 9:03 PM
uaadults02cut_1
Nontraditional students at UA talk about challenges - 9:03 PM
Cuyahoga Valley National Park working on new East Rim trail section - 9:03 PM
Trump’s stance on Iran emboldens hard-liners in Iran - 9:55 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next