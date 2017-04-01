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Bob Dyer: Sizing up the racial divide, Part Two

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: April 1, 2017 - 09:14 PM
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Bishop F.Josephus Johnson, II at The House of the Lord on Wednesday, March 29, 2017 in Akron, Ohio. Bishop Johnson recently sat down with Akron Beacon Journal columnist Bob Dyer to discuss race relations. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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