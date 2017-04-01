All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Dyer: Sizing up the racial divide, Part Two

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: April 1, 2017 - 09:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bishop F.Josephus Johnson, II at The House of the Lord on Wednesday, March 29, 2017 in Akron, Ohio. Bishop Johnson recently sat down with Akron Beacon Journal columnist Bob Dyer to discuss race relations. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

flags03cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
From rags to road trips: How a Japanese flag from World War II made its way to Akron - 8:49 PM

It’s been around the world and across the U.S. It’s seen days of war and days of peace. Each of its folds uncovers a name scrawled in pen, keeping alive the memories of those who fought for the United States.

fans02cut_00
Thousands of Indians fans become new season ticket holders as renewed championship hopes build
dyer02cutweb
Bob Dyer: Sizing up the racial divide, Part Two
love02cut_03
Big Love Akron: Festival aims to inspire residents to make Rubber City postindustrial community of their dreams
Desperation sets in as flood death toll in Colombia tops 200
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next