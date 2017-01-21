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Bob Dyer: Solving the restroom ruckus

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: January 21, 2017 - 09:22 PM
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Signage is seen outside a restroom at 21c Museum Hotel in Durham, N.C. Ten states sued the federal government over rules requiring public schools to allow transgender students to use restrooms conforming to their gender identity, joining a dozen other states in the latest fight over LGBT rights. (AP Photo/Gerry Broome)


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