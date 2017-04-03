Bob Dyer: Solving the sewer numbers

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIG90aGVyIGRheSBJIHdhcyBzdHJ1Z2dsaW5nIHRvIGdldCBhIGhhbmRsZSBvbiAyNjAs
MDAwIGN1YmljIHlhcmRzIG9mIHJvY2sgYW5kIHNvaWwuPC9wPjxwPkkgbWVhbiAmIzgyMjA7Z2V0
IGEgaGFuZGxlJiM4MjIxOyBmaWd1cmF0aXZlbHksIG5vdCBsaXRlcmFsbHkuIExldCBzb21lYm9k
eSBlbHNlIGRpZyBpdCBvdXQuPC9wPjxwPkFueXdheSwgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBhbW91bnQg
b2Ygc3R1ZmYgdGhhdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBleGNhdmF0ZWQgZHVyaW5nIGNvbnN0cnVj
dGlvbiBvZiB0aGUgT2hpbyBDYW5hbCBJbnRlcmNlcHRvciBUdW5uZWwsIHRoZSBtYXNzaXZlIEFr
cm9uIHByb2plY3QgdG8gcHJvdGVjdCB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgUml2ZXIgZnJvbSB3YXN0ZXdhdGVy
LjwvcD48cD5TbyAmIzgyMzA7IDI2MCwwMDAgeWFyZHMuIFNvdW5kcyBsaWtlIGEgbG90LCBidXQg
d2hhdCBjb3VsZCB3ZSBjb21wYXJlIGl0IHRvPzwvcD48cD5Ob2JvZHkgYmV0dGVyIHRvIHB1dCBp
dCBpbiBwZXJzcGVjdGl2ZSB0aGFuIGEgcmV0aXJlZCBjaXZpbCBlbmdpbmVlciB3aG8gZGVzaWdu
ZWQgdGhlIHNpdGUgZGV2ZWxvcG1lbnQgZm9yIHRoZSBCcm93bnMmIzgyMTc7IEZpcnN0RW5lcmd5
IFN0YWRpdW0uPC9wPjxwPlRoYXQgd291bGQgYmUgUm9uIFJlaWQsIHdobyBsaXZlcyBpbiBVbmlv
bnRvd24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyBhIHJldGlyZWQgY2l2aWwgZW5naW5lZXIsJiM4MjIxOyBo
ZSB3cm90ZSwgJiM4MjIwO0kgZ290IGEgY2h1Y2tsZSByZWFkaW5nIHlvdXIgY29sdW1uLCAmIzgy
MTY7SGVyZSYjODIxNztzIGRpcnQgb24gQmlnIERpZyBQcm9qZWN0LiYjODIxNzs8L3A+PHA+JiM4
MjIwO0hlcmUgaXMgYSB2aXN1YWwgbWF0aCBjYWxjdWxhdGlvbjogVGhlIDI2MCwwMDAgY3ViaWMg
eWFyZHMgb2YgZXhjYXZhdGlvbiB3b3VsZCBiZSBlbm91Z2ggdG8gZmlsbCBpbiB0aGUgQnJvd25z
JiM4MjE3OyBzdGFkaXVtIHRvIGEgaGVpZ2h0IG9mIDYwIGZlZXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtQcm9i
YWJseSBub3QgYSBiYWQgaWRlYSBhZnRlciBsYXN0IHNlYXNvbiYjODIxNztzIGRpc21hbCBwZXJm
b3JtYW5jZSEmIzgyMjE7PC9wPjxwPkEgZnVubnkgbWF0aCBleHBlcnQhIFdoYXQmIzgyMTc7cyB0
aGUgd29ybGQgY29taW5nIHRvPzwvcD48cD48c3Ryb25nPkJJR0dFU1QgQlVSUDwvc3Ryb25nPjwv
cD48cD48c3Ryb25nPkJvYjo8L3N0cm9uZz4gPGVtPlNwb2lsZXIgYWxlcnQ6IFRoZSBtYW4gaW4g
dGhpcyBzdG9yeSBkaWVzLjwvZW0+PC9wPjxwPjxlbT5JIHJlYWQgd2l0aCBncmVhdCBzaG9jaywg
YXdlIGFuZCByZXB1bHNpb24gYSBzdG9yeSBpbiB0aGUgJiM4MjIwO0luIHRoZSBXb3JsZCYjODIy
MTsgc2VjdGlvbiBvZiBteSBmYXZvcml0ZSBsb2NhbCBuZXdzcGFwZXIsIGRhdGVsaW5lIEluZG9u
ZXNpYSwgdGl0bGVkLCAmIzgyMjA7UHl0aG9uIHN3YWxsb3dzIG1hbiB3aG9sZS4mIzgyMjE7PC9l
bT48L3A+PHA+PGVtPkl0IHJlYWQ6ICYjODIyMDtBIDI1LXllYXItb2xkIG1hbiBoYXMgYmVlbiBz
d2FsbG93ZWQgd2hvbGUgYnkgYSAyMy1mb290LWxvbmcgcHl0aG9uIG9uIHRoZSBpc2xhbmQgb2Yg
U3VsYXdlc2ksIHZpbGxhZ2VycyBhbmQgbmV3cyByZXBvcnRzIHNhaWQuJiM4MjIxOzwvZW0+PC9w
PjxwPjxlbT5IZSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBzZWUgdGhhdCB0aGluZyBjb21pbmc/PC9lbT48L3A+
PHA+PGVtPllldCBhbm90aGVyIGltYWdlIHRoYXQgd2lsbCBsaW5nZXIgZm9yIGEgd2hpbGUuIEl0
IG1ha2VzIHRoZSBtb3ZpZSAmIzgyMjA7U25ha2VzIG9uIGEgUGxhbmUmIzgyMjE7IHNlZW0gdGFt
ZSBieSBjb21wYXJpc29uLjwvZW0+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SmFtZXMgRGllbmRsPC9zdHJvbmc+
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U3Rvdzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5KYW1lczo8
L3N0cm9uZz4gWWVhaCwgSSBzYXcgdGhhdCBzdG9yeS4gQW5kIHdlIGNvbXBsYWluIGFib3V0IGhh
dmluZyB0byBkZWFsIHdpdGggbW9zcXVpdG9lcz88L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CT1dMSU5HIEZPUiBJ
REVBUzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5PdXIgc3RvcnkgbGFzdCB3ZWVrIGFib3V0IHRoZSBzaWNrbHkg
ZmluYW5jaWFsIHN0YXR1cyBvZiB0aGUgZGVjcmVwaXQgUnViYmVyIEJvd2wgdHJpZ2dlcmVkIHRo
aXMgb25lLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkJvYjo8L3N0cm9uZz48ZW0+IEkgZW5qb3kgcmVhZGluZyB5
b3VyIGNvbHVtbiBhbmQgcmVhbGl6ZSBzb21lIGFyZSBoeXN0ZXJpY2FsLCBzbyBpZiB5b3UgZG9u
JiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhpcyBpcyBlbnRlcnRhaW5pbmcsIHBsZWFzZSBkb24mIzgyMTc7dCBw
b2tlIGZ1biBhdCB0aGUgYXV0aG9yLjwvZW0+PC9wPjxwPjxlbT5Tb21lIHRpbWUgYWdvIEkgd2Fz
IGF0IGEgaG90ZWwgd2hlcmUgeW91IHJlZ2lzdGVyZWQgYW5kIHRoZW4gd2VudCBkb3duIHRvIHlv
dXIgcm9vbS4gSSBiZWxpZXZlIHRoZSBob3RlbCB3YXMgYnVpbHQgaW4gdGhlIHNpZGUgb2YgYSBo
aWxsIGFuZCBlYWNoIHJvb20gaGFkIGEgdmlldyBvZiB0aGUgQ2FyaWJiZWFuLjwvZW0+PC9wPjxw
PjxlbT5Tbywgd2h5IG5vdCBidWlsZCBhIGhvdGVsIGluIHRoZSBSdWJiZXIgQm93bCB3aXRoIHRo
ZSBlbnRyYW5jZSBhdCB0aGUgdG9wPyBDYWxsIGl0IHRoZSAmIzgyMjA7VG9wIFNpZGUgSG90ZWwg
UmVzb3J0LiYjODIyMTs8L2VtPjwvcD48cD48ZW0+SXQgY291bGQgYmUgdXNlZCBieSB0aGUgU29h
cCBCb3ggRGVyYnkgY29udGVzdGFudHMgYW5kIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzLCBhcyB3ZWxsIGFzIEdv
b2R5ZWFyIGFuZCBGaXJlc3RvbmUgdmlzaXRpbmcgZGlnbml0YXJpZXMsIEJyaWRnZXN0b25lIGdv
bGZlcnMgYW5kIGFueW9uZSBlbHNlIHdhbnRpbmcgdG8gc3RheSBpbiBhIG5ldy1zdHlsZSBob3Rl
bC48L2VtPjwvcD48cD48ZW0+SSByZWFsaXplIGl0IHdvdWxkIG92ZXJsb29rIHRoZSBTaG9ydHkg
RnVsdG9uIEludGVybmF0aW9uYWwgQWlycG9ydCwgYnV0IGl0IHdvdWxkIGFsc28gaGF2ZSBhIGdv
b2QgdmlldyBvZiBTdHJpY2tsYW5kcyBGcm96ZW4gQ3VzdGFyZCBzdGFuZCBhbmQgZXZlbiB0aGUg
YmlnIG9sZCBibGltcCBoYW5nYXIuPC9lbT48L3A+PHA+PGVtPk9oLCBhbmQgdGhleSBldmVuIGhh
dmUgdGhlIEJNWCB0aGluZ3kuPC9lbT48L3A+PHA+PGVtPkkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBpZiB5
b3Uga25ldyB0aGF0IHF1aXRlIGEgd2hpbGUgYmFjayB0aGVyZSB3YXMgYWxzbyBhIHNraSBqdW1w
IHdoZXJlIHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIGRlcmJ5IHJ1biBpcyBub3cuIE1heWJlIHRoZXkgY291bGQg
b2ZmZXIgcmlkZXMgZG93biB0aGUgZ3Jhc3N5IGhpbGwgc2tpIGp1bXAgaW4gYSBjYXJkYm9hcmQg
Ym94IGFzIHdlIHVzZWQgdG8gZG8gd2hlbiB3ZSB3ZXJlIGtpZHMuPC9lbT48L3A+PHA+PGVtPlBh
cmtpbmcgd291bGQgbm90IGJlIGEgcHJvYmxlbSBpZiB0aGUgdHVubmVsIHVuZGVyIEdlb3JnZSBX
YXNoaW5ndG9uIEJvdWxldmFyZCBpcyBzdGlsbCB1c2FibGUgZnJvbSB0aGUgdXBwZXIgcGFya2lu
ZyBsb3QuIFdlIG5laWdoYm9yaG9vZCBraWRzIGhhZCBzb21lIGdyZWF0IHRpbWVzIHVwIHRoZXJl
LCBhbmQgSSBzb3J0YSBoYXRlIHRvIHNlZSBpdCBhbGwgZ28gdG8gd2FzdGUuPC9lbT48L3A+PHA+
PHN0cm9uZz5SdXRoIFZlcmE8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ba3Jvbjwvc3Ryb25nPjwv
cD48cD48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SdXRoOjwvc3Ryb25nPiBZb3Ugc2FpZCBub3QgdG8gcG9rZSBm
dW4gYXQgdGhlIGF1dGhvciBpZiBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBmaW5kIHRoZSBtZXNzYWdlIGVudGVy
dGFpbmluZy4gSSBmb3VuZCBpdCBlbnRlcnRhaW5pbmcuIE5vdCBzYXlpbmcgeW91ciBwbGFuIGlz
IHRoZSBsZWFzdCBiaXQgd29ya2FibGUsIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIGRlZmluaXRlbHkgZW50ZXJ0
YWluaW5nLjwvcD48cD48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5UQVNURUxFU1MgVFlQT1M8L3N0cm9uZz48L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5Cb2I6PC9zdHJvbmc+IDxlbT5KdXN0IGhhZCB0byBzZW5kIHRoaXMgdG8geW91
IGZyb20gdGhlIFdvb3N0ZXIgRGFpbHkgUmVjb3JkLjwvZW0+PC9wPjxwPjxlbT5SZWdpb24gQnJp
ZWZzOiAmIzgyMjA7RGVsYXllZCBHcm91bmRicmVha2luZyBBcHJpbCAyLiYjODIyMTsgPC9lbT48
L3A+PHA+PGVtPlF1b3RlOiAmIzgyMjA7VGhlcmUgd2lsbCBiZSBhIGRlbGF5ZWQgZ3JvdW5kYnJl
YWtpbmcgY2VyZW1vbnkgU3VuZGF5LCBBcHJpbCAyLCBmb3IgdGhlIG5ldyBDaGlwcGV3YSBTY2hv
b2xzIDctMTIgYnVpbGRpbmcgb24gU291dGggUG9ydGFnZSBTdHJlZXQuPC9lbT48L3A+PHA+PGVt
PiYjODIyMDtUaG9zZSBhdHRlbmRpbmcgd2lsbCBjZWxlYnJhdGUgdGhlIHdhbGxzIGNvbWluZyBv
dXQgb2YgdGhlIGdyb2luLiYjODIyMTs8L2VtPjwvcD48cD48ZW0+T1VDSCEgTWF5YmUgJiM4MjIw
O1JpcGxleSYjODIxNztzIEJlbGlldmUgSXQgb3IgTm90JiM4MjIxOyBzaG91bGQgYmUgY29udGFj
dGVkLjwvZW0+PC9wPjxwPjxlbT5UaGVuIGFuIGFkIGZvciBUaGUgT2FrcyByZXN0YXVyYW50IGF0
IENoaXBwZXdhIExha2UgY2F1Z2h0IG15IGV5ZS4gVGhlIG1lbnUgZm9yIHRoZSAmIzgyMjA7TGFr
ZXNpZGUgQnVmZmV0JiM4MjIxOyBvbiBFYXN0ZXIgaW5jbHVkZXMgJiM4MjIwO1NocmltcCBhbmQg
Q3JhcC1TdHVmZmVkPC9lbT4gU2FsbW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RG9lc24mIzgyMTc7dCB0aGF0
IHNvdW5kIHl1bW15LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJvZ2VyIEUuIEJ1Y2hlcjwvc3Ryb25nPjwvcD48
cD48c3Ryb25nPldvb3N0ZXI8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Um9nZXI6PC9z
dHJvbmc+IEkgdGhpbmsgSSYjODIxNztkIHJhdGhlciBiZSBlYXRlbiBieSBhIHB5dGhvbi48L3A+
PHA+Qm9iIER5ZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTgwIG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpiZHllckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YmR5ZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBIZSBhbHNvIGlzIG9uIEZhY2Vib29rIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFj
ZWJvb2suY29tL2JvYi5keWVyLjMxIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9i
b2IuZHllci4zMTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.