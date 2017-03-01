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Bob Dyer: The Cavs joke that nobody got

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: March 1, 2017 - 08:06 PM | Updated: March 2, 2017 - 01:18 PM
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In this file photo, Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving claps as his teammates begin receiving rings at the championship ring ceremony. Irving has been at the center of controversy after claiming the Earth was flat. Bob Dyer writes that the comments were clearly tongue in cheek. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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