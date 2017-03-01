Bob Dyer: The Cavs joke that nobody got

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RGVhciBLeXJpZSBJcnZpbmc6PC9wPjxwPkkgZ2V0IGl0ISBXaHkgZG9lc24mIzgyMTc7dCBh
bnlib2R5IGVsc2U/IDwvcD48cD5XaGVuIGl0IGhhcHBlbmVkICYjODIxMjsgYSBsb25nLCBsb25n
IHRpbWUgYWdvIGluIG1vZGVybi1kYXkgbWVkaWEgdGltZSAmIzgyMTI7IEkgbmV2ZXIgdGhvdWdo
dCBJJiM4MjE3O2QgYmUgd3JpdGluZyBhYm91dCBpdCBiZWNhdXNlIEkgbmV2ZXIgZHJlYW1lZCBJ
JiM4MjE3O2QgYmUgdGhlIG9ubHkgcGVyc29uIHdobyBzZWVtcyB0byB1bmRlcnN0YW5kIHdoYXQg
eW91IHdlcmUgZG9pbmcuPC9wPjxwPkkgZmlndXJlZCB5b3VyIHBvaW50IHdvdWxkIGJlIG9idmlv
dXMgdG8gYW55b25lIHdpdGggYSBtaWNyb3Bob25lIG9yIGEgcGVuLCBhcyB3ZWxsIGFzIHRoZSBt
YWpvcml0eSBvZiBiYXNrZXRiYWxsIGZhbnMuPC9wPjxwPldoZW4geW91IHNhaWQgeW91IGJlbGll
dmUgdGhlIEVhcnRoIGlzIGZsYXQsIHlvdSB3ZXJlIHRha2luZyBhIHN1YnRsZSAmIzgyMTI7IGFw
cGFyZW50bHkgdG9vIHN1YnRsZSBmb3IgbW9zdCAmIzgyMTI7IHNob3QgYXQgdGhlIGNvbmNlcHQg
b2YgJiM4MjIwO2FsdGVybmF0aXZlIGZhY3RzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+WW91IHdlcmUgbWFraW5n
IGFuIGVkaXRvcmlhbCBjb21tZW50IGFib3V0IHRoZSBhc3NlcnRpb24gdGhhdCB0aGVyZSBjYW4g
YmUgdHdvIGZhY3R1YWwgcmVhbGl0aWVzLCBkZXBlbmRpbmcgdXBvbiB3aGVyZSB5b3UmIzgyMTc7
cmUgc2l0dGluZy48L3A+PHA+VGhlcmUgY2FuJiM4MjE3O3QgYmUuIFlvdSBrbm93IHRoYXQgYW5k
IEkga25vdyB0aGF0LCBldmVuIGlmIHByZXNpZGVudGlhbCBzcG9rZXNwZXJzb24gS2VsbHlhbm5l
IENvbndheSB3b24mIzgyMTc7dCBhY2tub3dsZWRnZSBpdC48L3A+PHA+SGVjaywgS3lyaWUsIHdl
IGtub3cgeW91IHdlcmUgYWNjZXB0ZWQgYXQgRHVrZSBVbml2ZXJzaXR5LiBBbHRob3VnaCBib3Jk
ZXJsaW5lIGFwcGxpY2FudHMgYXJlIG9mdGVuIGFkbWl0dGVkIHRvIGNvbGxlZ2VzIG1vcmUgcmVh
ZGlseSBpZiB0aGV5IGFyZSBzdGFyIGF0aGxldGVzLCBEdWtlIGFpbiYjODIxNzt0IGV4YWN0bHkg
dGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgUGhvZW5peC48L3A+PHA+WW91IGNvbXByZWhlbmRlZCBhbmQgYWNj
ZXB0ZWQgYmFzaWMgc2NpZW5jZSBhdCBhbiBlYXJseSBhZ2UuIFlvdSBwYXNzZWQgeW91ciBzdGFu
ZGFyZGl6ZWQgdGVzdHMuIFlvdSBnb3QgaW50byBEdWtlLCBsaXN0ZWQgYnkgVS5TLiBOZXdzICZh
bXA7IFdvcmxkIFJlcG9ydCBhcyB0aGUgZWlnaHRoLWJlc3QgdW5pdmVyc2l0eSBpbiB0aGUgbmF0
aW9uLiBBbnlvbmUgd2hvIGhhcyB3YXRjaGVkIHlvdXIgaW50ZXJ2aWV3cyBvdmVyIHRoZSB5ZWFy
cyBjYW4gdGVsbCB5b3UgYXJlIGJyaWdodCBhbmQgYXJ0aWN1bGF0ZS48L3A+PHA+Tm90IGZvciBv
bmUgbWlsbGlzZWNvbmQgaGF2ZSB5b3UgYmVsaWV2ZWQgdGhlIEVhcnRoIGlzIGZsYXQuPC9wPjxw
PldoZW4geW91IHJlYWxpemVkIHlvdXIgZmFjZXRpb3VzIGNvbW1lbnQgd2FzIGNvbXBsZXRlbHkg
bWlzdW5kZXJzdG9vZCBhbmQgc3RhcnRpbmcgdG8gc3ByZWFkIGF0IHRoZSBzcGVlZCBvZiBsaWdo
dCwgeW91IHdlcmUgYXN0b3VuZGVkLiBZb3Ugd2F0Y2hlZCBpdCBncm93IGJpZ2dlciBhbmQgYmln
Z2VyIHVudGlsIGl0IHRyYXZlbGVkIGFsbCB0aGUgd2F5IGFyb3VuZCB0aGUgZ2xvYmUuPC9wPjxw
PkVyLCBzb3JyeSAmIzgyMTI7IHRyYXZlbGVkIGFsbCB0aGUgd2F5IHRvIHRoZSBlZGdlIG9mIHRo
ZSBFYXJ0aCBhbmQgYmFjay48L3A+PHA+WW91IHdlcmUgdHJlbmRpbmcgb24gVHdpdHRlciwgYW5k
IHlvdSB3ZXJlIHJvdW5kbHkgcmlwcGVkLCBpbmNsdWRpbmcgdGhpcyBzaG90IG9uIFlhaG9vIFNw
b3J0czo8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBiZXN0IHBhcnQgYWJvdXQgSXJ2aW5nIGJlbGlldmluZyB0
aGUgRWFydGggaXMgZmxhdCBpcyB0aGF0IGhlIGFsc28gYmVsaWV2ZXMgaW4gYWxpZW5zLiBMaWtl
LCBkb2VzIGhlIHRoaW5rIHRoZSBFYXJ0aCBpcyBqdXN0IGF0IHRoZSBib3R0b20gb2YgdGhlIHVu
aXZlcnNlPyBJZiB3ZSB3YWxrIGluIGEgc3RyYWlnaHQgbGluZSwgZG9lcyB0aGUgRWFydGggZ28g
b24gZm9yZXZlciwgb3IgY2FuIHNvbWVib2R5IGZhbGwgb2ZmIHRoZSBlbmQ/IERvIHRoZSBhbGll
bnMgbGl2ZSBvbiBmbGF0IHBsYW5ldHM/IFdoeSBkb24mIzgyMTc7dCB3ZSBzZWUgdGhvc2UgZmxh
dCBwbGFuZXRzPyBXaHkgZG8gd2Ugc2VlIG90aGVyIHJvdW5kIHBsYW5ldHM/IFdoeSBpcyB0aGUg
bW9vbiByb3VuZD8mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9uIHRoZSBEdWtlIFVuaXZlcnNpdHkgc3BvcnRzIHdl
YnNpdGUsIGEgc2Nob29sdGVhY2hlciBpbiBDYWxpZm9ybmlhIHdyb3RlOiAmIzgyMjA7VGhpcyBw
b29yIGd1eSB3YXMgb2J2aW91c2x5IGZhaWxlZCBieSBhbGwgdGhlIGVkdWNhdGlvbmFsIGluc3Rp
dHV0aW9ucyBoZSBhdHRlbmRlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlR3byB3ZWVrcyBsYXRlciwgeW91JiM4
MjE3O3JlIDxlbT5zdGlsbDwvZW0+IGdldHRpbmcgaGFtbWVyZWQgb24gc3BvcnRzIHRhbGsgc2hv
d3MuIFRoZSBvbmx5IHBlb3BsZSB3aG8gc2VlbSB0byByZWFsaXplIHlvdSB3ZXJlbiYjODIxNzt0
IHNlcmlvdXMgYXJlIHlvdXIgdGVhbW1hdGVzLjwvcD48cD5UaGlzIHdob2xlIHRoaW5nIHN0YXJ0
ZWQgZHVyaW5nIGEgY29tcGxldGVseSBvZmYtdGhlLXdhbGwgZXBpc29kZSBvZiBhIHBvZGNhc3Qg
cHV0IHRvZ2V0aGVyIGJ5IHR3byBvZiB0aGUgZnVubmllc3QgbWVuIGluIGJhc2tldGJhbGwsIHlv
dXIgdGVhbW1hdGVzIFJpY2hhcmQgSmVmZmVyc29uIGFuZCBDaGFubmluZyBGcnllLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7VGhlIEVhcnRoIGlzIGZsYXQuIFRoZSBFYXJ0aCBpcyBmbGF0LCYjODIyMTsgeW91IGNo
aXJwZWQgZHVyaW5nIHRoZSB0YXBpbmcsIGRvbmUgZHVyaW5nIGEgdGVhbSBmbGlnaHQuICYjODIy
MDsuLi4gSXQmIzgyMTc7cyByaWdodCBpbiBmcm9udCBvZiBvdXIgZmFjZXMuIEkmIzgyMTc7bSB0
ZWxsaW5nIHlvdSwgaXQmIzgyMTc7cyByaWdodCBpbiBmcm9udCBvZiBvdXIgZmFjZXMuIFRoZXkg
bGllIHRvIHVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhpbmdzIHJlYWxseSBibGV3IHVwIGEgY291cGxlIG9m
IGRheXMgbGF0ZXIgd2hlbiB0aGUgbmF0aW9uYWwgbWVkaWEgd2VyZSBnYXRoZXJlZCBmb3IgQWxs
LVN0YXIgV2Vla2VuZC48L3A+PHA+SnVzdCB0byBtYWtlIHN1cmUgSSYjODIxNzttIG5vdCB0aGUg
b25lIHdobyBoYXMgYSBzY3JldyBsb29zZSwgSSB3ZW50IGJhY2sgYW5kIHdhdGNoZWQgdGhlIGlu
ZmFtb3VzIHByZS1BbGwtU3RhciBHYW1lIGludGVydmlldy48L3A+PHA+Tm90IG9uY2UgZGlkIHlv
dSBzYXkgeW91IGJlbGlldmUgdGhlIEVhcnRoIGlzIGZsYXQuIFlvdSB3ZXJlIGJlaW5nIGJhZGdl
cmVkIG92ZXIgYW5kIG92ZXIgYnkgb25lIHBhcnRpY3VsYXIgcmVwb3J0ZXIgd2hvIGRlbWFuZGVk
IHRvIGtub3csIG9uIHRoZSByZWNvcmQsIHdoZXJlIHlvdSBzdG9vZC4gQW5kIHlvdSBmb3VuZCB0
aGF0IGJvdGggYW11c2luZyBhbmQgYWJzdXJkLiBZb3Ugc3RydW5nIGhpbSBhbG9uZy48L3A+PHA+
WWVwLCB0aGUgRWFydGggaXMgZmxhdC48L3A+PHA+QW5kIHRoZSBtb29uIGxhbmRpbmcgd2FzIGZh
a2VkLjwvcD48cD5BbmQgdGhlIE5CQSBGaW5hbHMgd2VyZSBmaXhlZC48L3A+PHA+QW5kIEJ1c2gg
Ym9tYmVkIHRoZSBXb3JsZCBUcmFkZSBDZW50ZXIuPC9wPjxwPkFuZCB3ZSBoYXZlIGEgY3VyZSBm
b3IgY2FuY2VyIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIGJlaW5nIGhpZGRlbiBzbyB0aGUgbWVkaWNhbCBlc3Rh
Ymxpc2htZW50IGNhbiBjb250aW51ZSB0byBtYWtlIHRvbnMgb2YgbW9uZXkuPC9wPjxwPkFsbCBv
ZiB0aG9zZSBhcmUgY29uc2lkZXJlZCAmIzgyMjA7ZmFjdHMmIzgyMjE7IGluIGNlcnRhaW4gY2ly
Y2xlcywgY2lyY2xlcyB0aGF0IGhhdmUgZ3Jvd24gZGVwcmVzc2luZ2x5IGxhcmdlLjwvcD48cD5U
aGVzZSBkYXlzLCBhbnl0aGluZyB0aGF0IGlzIHR5cGVkIG9udG8gdGhlIGludGVybmV0IGJ5IGEg
MzkteWVhci1vbGQgZ3V5IHNpdHRpbmcgaW4gaGlzIHVuZGVyd2VhciBpbiBoaXMgbW90aGVyJiM4
MjE3O3MgYmFzZW1lbnQgY2FuIGJlIHRha2VuIGFzIGdvc3BlbC48L3A+PHA+QW5kIGFueXRoaW5n
IHV0dGVyZWQgYnkgYSBzdXBlcnN0YXIgYXRobGV0ZSBjYW4gbWFrZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsIG5l
d3MuPC9wPjxwPkkgYWdyZWUgd2l0aCB5b3UsIEt5cmllLiBUaGUgd2hvbGUgdGhpbmcgaXMgcmlk
aWN1bG91cy4gQW5kIHNjYXJ5LjwvcD48cD5UbyBtZSwgYXQgbGVhc3QsIHlvdSBtb3JlIHRoYW4g
cHJvdmVkIHlvdXIgcG9pbnQuPC9wPjxwPllvdXIgYnVkZHksPC9wPjxwPkJvYjwvcD48cD5Cb2Ig
RHllciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1ODAgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJk
eWVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5iZHllckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4u
IEhlIGFsc28gaXMgb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5j
b20vYm9iLmR5ZXIuMzEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2JvYi5keWVy
LjMxPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.