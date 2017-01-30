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Bob Dyer: The magic of flight

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: January 30, 2017 - 07:11 PM | Updated: January 31, 2017 - 05:29 PM
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Spirit Airlines President & CEO Bob Fornaro (left) stands with Akron-Canton Airport President & CEO Rick McQueen before the inaugural flight takes off in November 2016. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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