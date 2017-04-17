Bob Dyer: The NBA and the Double A

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SSYjODIxNzttIG5vdCBhIHNwb3J0c3dyaXRlciwgYnV0IEkgaGF2ZSBvY2Nhc2lvbmFsbHkg
cGxheWVkIG9uZSBvbiBUVi4gU28gdG9kYXkgSSYjODIxNzttIGJyaW5naW5nIHlvdSBib3RoIGhv
b3BzIGFuZCBiYXNlYmFsbC48L3A+PHA+Q2Vhc2UgYW5kIGRlc2lzdDwvcD48cD5CZWNhdXNlIEkg
ZG9uJiM4MjE3O3QgYWN0dWFsbHkgY292ZXIgc3BvcnRzLCBJIGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdG8g
YmUgdGhlIGxlYXN0IGJpdCBvYmplY3RpdmUuPC9wPjxwPkdvIENhdnMhIERlZmVuZCB0aGUgTGFu
ZCE8L3A+PHA+VGhlcmUmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcgZWxzZSBJIGhvcGUgd2lsbCBnbywgdG9v
LiBJIHdhbnQgaXQgdG8gZ28gYSBsb25nLCBsb25nIHdheS4gU28gZmFyIGF3YXkgdGhhdCB3ZSBu
ZXZlciBoZWFyIGl0IGFnYWluLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIGEgcGhyYXNlIHRoYXQgbWFrZXMg
bWUgd2FudCB0byBydW4gbXkgaGVhZCBpbnRvIGEgbW92aW5nIHBpY2sgYnkgRHJheW1vbmQgR3Jl
ZW46PC9wPjxwPiYjODIyMDtTY29yZSB0aGUgYmFza2V0YmFsbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJhZGlv
IGFuZCBUViBhbm5vdW5jZXJzIHNheSBpdC4gQ29hY2hlcyBzYXkgaXQuIFBsYXllcnMgc2F5IGl0
LiBJdCYjODIxNztzIHRoZSBkdW1iZXN0IHBocmFzZSBpbiB0aGUgaGlzdG9yeSBvZiBzcG9ydHMu
PC9wPjxwPldoYXQgZWxzZSBpcyBhIHBsYXllciBnb2luZyB0byB1c2UgdG8gc2NvcmUgaW4gdGhl
IHNwb3J0IG9mIGJhc2tldGJhbGw/IEEgZm9vdGJhbGw/IEEgc2h1dHRsZWNvY2s/IFRoZSBjb2Fj
aCYjODIxNztzIGRyeS1lcmFzZSBib2FyZD88L3A+PHA+QSBiYXNrZXRiYWxsIHBsYXllciBpcyBn
b2luZyB0byBzY29yZS4gUGVyaW9kLjwvcD48cD5UaGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwmIzgyMTc7cyBp
bi1ob3VzZSBkYXRhYmFzZSBzaG93cyB0aGF0IHRoZSBmaXJzdCB1c2Ugb2YgJiM4MjIwO3Njb3Jl
IHRoZSBiYXNrZXRiYWxsJiM4MjIxOyBpbiBteSBmYXZvcml0ZSBuZXdzcGFwZXIgY2FtZSBvbiBP
Y3QuIDEwLCAyMDAxLCBlbWVyZ2luZyBmcm9tIHRoZSByZWR1bmRhbnQgbW91dGggb2YgSnVtYWlu
ZSBKb25lcywgYSBqb3VybmV5bWFuIHdobyBoYWQganVzdCBiZWVuIHRyYWRlZCB0byB0aGUgQ2F2
cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO015IHdob2xlIGNhcmVlciBJJiM4MjE3O3ZlIGFsd2F5cyBiZWVuIGxv
b2tlZCBhdCB0byBzY29yZSB0aGUgYmFza2V0YmFsbCwmIzgyMjE7IGhlIHRvbGQgb3VyIENhdnMg
d3JpdGVyLCBDaHJpcyBUb21hc3Nvbi48L3A+PHA+QnkgMjAwOCwgTGVCcm9uIGhhZCBib3VnaHQg
aW50byB0aGUgYXdmdWwgdHJlbmQsIHRlbGxpbmcgb3VyIEJyaWFuIFdpbmRob3JzdCwgJiM4MjIw
O0kgcGFzcyB0b28gbXVjaCB0byBsZWFkIHRoZSBsZWFndWUgaW4gc2NvcmluZy4gSSBjYW4gZG8g
YSBsb3QgbW9yZSB0aGFuIHNjb3JlIHRoZSBiYXNrZXRiYWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhhdCBo
ZSBjYW4uIEhlIGNhbiBhbHNvIHBhc3MgdGhlIGJhc2tldGJhbGwsIGNhdGNoIHRoZSBiYXNrZXRi
YWxsLCByZWJvdW5kIHRoZSBiYXNrZXRiYWxsLCBkcmliYmxlIHRoZSBiYXNrZXRiYWxsIGFuZCAo
bm90IG9mdGVuLCB3ZSBob3BlKSB0dXJuIG92ZXIgdGhlIGJhc2tldGJhbGwuPC9wPjxwPk9ubHkg
aW4gcmVjZW50IHllYXJzLCB0aG91Z2gsIGhhcyB0aGUgc3R1cGlkIHBocmFzZSBiZWNvbWUgb21u
aXByZXNlbnQuIChBcmUgeW91IGxpc3RlbmluZywgQ2FtcHkgUnVzc2VsbD8pPC9wPjxwPlRvZGF5
LCBHb29nbGUgaGFzIDE5NSwwMDAgZW50cmllcyB0aGF0IGNvbnRhaW4gJiM4MjIwO3Njb3JlIHRo
ZSBiYXNrZXRiYWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3RvcCEgRm9yIHRoZSBsb3ZlIG9mIEdvZCwgcGxl
YXNlIHN0b3AhPC9wPjxwPlNocmltcCB0cnVtcHMgZHVjazwvcD48cD5TaW5jZSBidXlpbmcgQWty
b24mIzgyMTc7cyBtaW5vci1sZWFndWUgYmFzZWJhbGwgdGVhbSBmcm9tIHRoZSBib25laGVhZGVk
IG9yaWdpbmFsIG93bmVyLCBNaWtlIEFnZ2FuaXMsIGFmdGVyIHRoZSAyMDEyIHNlYXNvbiwgS2Vu
IEJhYmJ5IGhhcyByZWp1dmVuYXRlZCB0aGUgZnJhbmNoaXNlLjwvcD48cD5IZSBoYXMgc3BlbnQg
bWVnYWJ1Y2tzIG9uIHRoZSBiYWxscGFyaywgYWRkZWQgZ3JlYXQgcHJvbW90aW9ucyBhbmQgY3Jh
enkgZm9vZCBvZmZlcmluZ3MgYW5kIGZ1bGx5IGRlbGl2ZXJlZCBvbiB0aGUgcHJvbWlzZSBvZiAm
IzgyMjA7YWZmb3JkYWJsZSBmYW1pbHkgZnVuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgaGFzIHdvcmtlZCBz
Y2hvb2xzLCBjaXZpYyBvcmdhbml6YXRpb25zIGFuZCBvdGhlciBncm91cHMgbGlrZSBhIHNraWxs
ZWQgcG9saXRpY2lhbi4gSXQmIzgyMTc7cyBubyBzdXJwcmlzZSBhdHRlbmRhbmNlIGhhcyBzaG90
IGJhY2sgdXAgZnJvbSBpdHMgYWxsLXRpbWUgbG93IGluIDIwMTIuPC9wPjxwPkV2ZXJ5dGhpbmcg
YWJvdXQgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IEFBIGFmZmlsaWF0ZSBpcyBiZXR0ZXIsIHdpdGggb25l
IG5vdGFibGUgZXhjZXB0aW9uLCB3aGljaCB3ZSYjODIxNztsbCBnZXQgdG8gaW4gYSBtaW51dGUu
PC9wPjxwPkJhYmJ5LCBhIDM3LXllYXItb2xkIGZpcmVicmFuZCB3aG8gY2FtZSB0byBBa3JvbiBh
ZnRlciBxdWl0dGluZyBhbiB1cHBlci1tYW5hZ2VtZW50IGpvYiBhdCB0aGUgV2FzaGluZ3RvbiBQ
b3N0LCBpcyBtYWtpbmcgdGhlIHNhbWUgd2lubmluZyBtb3ZlcyB3aXRoIGhpcyBzZWNvbmQgbWlu
b3ItbGVhZ3VlIHRlYW0sIHdoaWNoIGhlIGJvdWdodCBhZnRlciB0aGUgMjAxNSBzZWFzb24uPC9w
PjxwPkR1cmluZyB0aGUgcGFzdCBvZmZzZWFzb24sIGhlIHJlbmFtZWQgaGlzIG5ldyB0ZWFtLCBh
cyBoZSBkaWQgaGVyZSBpbiAyMDEzLiBCdXQgdGhpcyB0aW1lIGhlIGdvdCBpdCByaWdodC48L3A+
PHA+VGhlIEphY2tzb252aWxsZSBTdW5zIGFyZSBub3cgdGhlIEphY2tzb252aWxsZSBKdW1ibyBT
aHJpbXAuPC9wPjxwPkdvdHRhIGxvdmUgaXQuIFRoZSBsb2dvIGlzIGEgYmFkLWFzcyBzaHJpbXAg
aW4gdGhlIHNoYXBlIG9mIGEgJiM4MjIwO0omIzgyMjE7IGF0b3AgYSBib2R5IG9mIHdhdGVyLjwv
cD48cD5TbyBoZSYjODIxNztzIDEtZm9yLTIgb24gcmVuYW1lcy4gVGhhdCYjODIxNztzIGEgYmF0
dGluZyBhdmVyYWdlIG9mIC41MDAsIHdoaWNoLCBpZiBoZSB3ZXJlIGJhdHRpbmcgcmF0aGVyIHRo
YW4gbmFtaW5nLCB3b3VsZCBxdWFsaWZ5IGZvciBzdXBlcnN0YXIgc3RhdHVzLjwvcD48cD5Bbnl3
YXksIEJhYmJ5IGlzIGdldHRpbmcgcmF2ZSByZXZpZXdzIGluIEZsb3JpZGEsIHRvby48L3A+PHA+
VGhlIEp1bWJvIFNocmltcCYjODIxNztzIGhvbWUgb3BlbmVyIGRyZXcgdW5hZHVsdGVyYXRlZCBw
cmFpc2UgZnJvbSB0aGUgSmFja3NvbnZpbGxlIG5ld3NwYXBlciwgdGhlIEZsb3JpZGEgVGltZXMt
VW5pb24sIHdoaWNoIHNhaWQgYXR0ZW5kYW5jZSB3YXMgMjUgcGVyY2VudCBoaWdoZXIgdGhhbiBv
biBwcmV2aW91cyBvcGVuaW5nIG5pZ2h0cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBzdGFkaXVtIHdhcyBw
cmFjdGljYWxseSBidXJzdGluZyB3aXRoIEp1bWJvIFNocmltcCB3aGVuIHRoZSBmaXJzdCBwaXRj
aCBjcm9zc2VkIHRoZSBwbGF0ZSBhcyBlYWdlciBmYW5zIHdhaXRlZCBpbiBsaW5lIG91dHNpZGUg
dG8gZ2V0IHRocm91Z2ggdGhlIGdhdGVzLCYjODIyMTsgd3JvdGUgYSByZXBvcnRlci48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0V2ZW4gbW9yZSB3YWl0ZWQgdG8gZ2V0IGludG8gdGhlIGdpZnQgc2hvcCB0byBidXkg
YW55dGhpbmcgd2l0aCB0aGUgYWRvcmFibGUgbmV3IGxvZ28uJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCBpcyBh
ZG9yYWJsZS48L3A+PHA+VGhlIEFrcm9uIGxvZ28/IFdlbGwsIGF0IGxlYXN0IHRoZSBkdWNrIGxv
b2tzIGZpZXJjZS4gQnV0IG5vIG1hdHRlciBob3cgeW91IGRyZXNzIGhpbSB1cCwgYSBydWJiZXIg
ZHVjayBpcyBzdGlsbCBhIGJhdGggdG95LjwvcD48cD5JIHdhc24mIzgyMTc7dCBmb25kIG9mIHRo
ZSBwcmV2aW91cyBuYW1lLCB0aGUgQWVyb3MsIG9yIHRoZSBkb21pbmFudCBjb2xvciwgcHVycGxl
IChzb3JyeSwgQmFyYmVydG9uKS4gSGFkIHRoZSB0ZWFtIGJlZW4gcmVuYW1lZCwgc2F5LCB0aGUg
Q2FuYWwgUmF0cywgSSB3b3VsZCBoYXZlIGJvdWdodCBhIGNsb3NldGZ1bCBvZiBtZXJjaC48L3A+
PHA+SSBoYXZlbiYjODIxNzt0IHBhaWQgZm9yIGFueSBydWJiZXIgZHVja3MuIEJ1dCBJJiM4MjE3
O20gZGVmaW5pdGVseSBnb25uYSBidXkgbWUgYSBKdW1ibyBTaHJpbXAgc2hpcnQuPC9wPjxwPkkm
IzgyMTc7bGwgd2VhciB0aGUgU2hyaW1wIHNoaXJ0IHdoZW4gSSYjODIxNzttIG5vdCB3ZWFyaW5n
IG15IFNodW1wIHNoaXJ0LjwvcD48cD5Cb2IgRHllciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2
LTM1ODAgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJkeWVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5iZHll
ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEhlIGFsc28gaXMgb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYm9iLmR5ZXIuMzEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2JvYi5keWVyLjMxPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.