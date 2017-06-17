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Bob Dyer: The Tour de Akron

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: June 17, 2017 - 07:48 PM
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The dedicated bike lane on South Main Street near Cedar Street on Friday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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