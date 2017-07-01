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Bob Dyer: Three buddies will reprise monster motorcycle trip

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: July 1, 2017 - 10:10 PM
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Dave Saunders (left) John Lamer and Chuck Turner stand with their motorcycles at the home of Saunders Tuesday, in Kent. The three friends plan on riding their motorcycles to Alaska this summer. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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