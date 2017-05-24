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Bob Dyer: Tribe’s scoreboard fails math

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: May 24, 2017 - 07:14 PM

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