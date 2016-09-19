Bob Dyer: Trying to smile as summer slips away

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SSBwcmVkaWN0IHRoZSBmb2xsb3dpbmcgaXRlbXMgd2lsbCBwcm92aWRlIHlvdSB3aXRoIGF0
IGxlYXN0IHRocmVlIHNtaWxlcyBhbmQgb25lIHRpdHRlci4gRG9uJiM4MjE3O3QgY291bnQgb24g
Z3VmZmF3cywgYmVjYXVzZSB0aG9zZSByZXF1aXJlIGEgbG90IG1vcmUgd29yaywgYW5kIEkmIzgy
MTc7bSB2ZXJ5IHRpcmVkLjwvcD48cD5Qb2xpdGljYWwgbGVzc29uPC9wPjxwPlBheS10by1wbGF5
IGhhcyByZWFjaGVkIGl0cyB1Z2x5IHRlbnRhY2xlcyBhbGwgdGhlIHdheSBkb3duIHRvIG1pZGRs
ZS1zY2hvb2wgZWxlY3Rpb25zLjwvcD48cD5Eci4gUmljayBIb2ZhY2tlciByZXBvcnRzIHRoYXQg
aGlzIHNldmVudGgtZ3JhZGUgZGF1Z2h0ZXIsIE1pY2hlbGUsIHJlY2VudGx5IGV4cGVyaWVuY2Vk
IGFuIGluc2lnaHQgaW50byB0aGUgd29ybGQgb2YgcG9saXRpY3MuIFNoZSB3YXMgb25lIG9mIGZv
dXIgc3R1ZGVudHMgaW4gaGVyIHNtYWxsIENvcGxleS1GYWlybGF3biBNaWRkbGUgU2Nob29sIGNs
YXNzIHJ1bm5pbmcgZm9yIG9mZmljZXIuPC9wPjxwPk9uIHRoZSBldmUgb2YgdGhlIGVsZWN0aW9u
LCBzaGUgYXNrZWQgaGVyIGRhZCB0byBwaWNrIHVwIGRvbnV0cyBmb3IgdGhlIGNsYXNzLiBXaGVu
IGhlIGFza2VkIHdoeSwgc2hlIHNhaWQgaGVyIGNhbXBhaWduIHNsb2dhbiB3YXMsICYjODIyMDtE
b251dCBmb3JnZXQgdG8gdm90ZSBmb3IgTWljaGVsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBjYW1wYWln
biB3YXMgZWZmZWN0aXZlLiBXaGVuIHRoZSBiYWxsb3RzIHdlcmUgY291bnRlZCwgc2hlIHRpZWQg
YW5vdGhlciBjbGFzc21hdGUgZm9yIHRoZSBtb3N0IHZvdGVzLiBUaGUgb3RoZXIgZ2lybCAmIzgy
MzA7IGJyb3VnaHQgTSZhbXA7TXMuPC9wPjxwPlRoZSB0d28gbG9zZXJzIG9mZmVyZWQgbm8gYnJp
YmVzLjwvcD48cD5Kb3NlIHdobz88L3A+PHA+U3VlIEZ1bGxlciBvZiBXYWRzd29ydGggd2FzIGFt
dXNlZCBieSBhIGNsb3NlZC1jYXB0aW9uaW5nIGVycm9yIHNoZSBzYXcgd2hpbGUgd2F0Y2hpbmcg
dGhlIEluZGlhbnMgZ2FtZSB0aGUgb3RoZXIgbmlnaHQgb24gU3BvcnRzVGltZSBPaGlvLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SG93IGFib3V0ICYjODIxNjtydW1pIHJvc2UmIzgyMTc7IGZvciBSYW1pcmV6PyYj
ODIyMTs8L3A+PHA+TmljZS48L3A+PHA+Qm9vbWVyYW5nIGJhbGw8L3A+PHA+VGhpcyBmdW4gc3Rv
cnkgY29tZXMgZnJvbSBEYXZlIFNuaWRlciBvZiBDdXlhaG9nYSBGYWxsczo8L3A+PHA+JiM4MjIw
O015IHNvbiBMYXJyeSBhbmQgZ3JhbmRzb24gRGF2aWQgd2VyZSBwbGF5aW5nIG5pbmUgaG9sZXMg
YXQgdGhlIFN5Y2Ftb3JlIEdvbGYgQ291cnNlIHJlY2VudGx5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7T24gdGhl
IGZvdXJ0aCBob2xlLCBEYXZpZCBrbm9ja2VkIHRoZSBiYWxsIG92ZXIgdGhlIGdyZWVuIGFuZCBp
bnRvIHRoZSB3ZWVkcyB1bmRlciBhIHN5Y2Ftb3JlIHRyZWUuIEhlIHdhcyBwb2tpbmcgYXJvdW5k
IGZvciBoaXMgYmFsbCBhbmQgdW5jb3ZlcmVkIHRoZSB0b3Agb2YgYSBiYWxsIHN0dWNrIGluIHRo
ZSBtdWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBkdWcgaXQgb3V0LCBjbGVhbmVkIGl0IG9mZiBhbmQgZGlz
Y292ZXJlZCB0aGUgbmFtZSAmIzgyMTY7QmxhaW5lIFNuaWRlciYjODIxNzsgb24gdGhlIGJhbGwu
IEhlIHRleHRlZCBoaXMgVW5jbGUgQmxhaW5lLCB3aG8gdG9sZCBoaW0gdGhlIGxhc3QgdGltZSBo
ZSBwbGF5ZWQgdGhlcmUgd2FzIDI1IHllYXJzIGFnbywgYW5kIGhpcyB3aWZlIGhhZCBnaXZlbiBo
aW0gYSBkb3plbiBnb2xmIGJhbGxzIHdpdGggaGlzIG5hbWUgb24gdGhlbS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1NvIHdlIGhhZCBhIGNlcmVtb255IGFuZCByZXR1cm5lZCB0aGUgMjUteWVhci1vbGQgYmFsbCB0
byBpdHMgb3duZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QcmVzdW1hYmx5LCAxMSBvdGhlciBCbGFpbmUgU25p
ZGVyIGdvbGYgYmFsbHMgYXJlIGF3YWl0aW5nIHJlY292ZXJ5IGluIG91dC1vZi10aGUtd2F5IHBs
YWNlcy48L3A+PHA+RmFsc2UgYWR2ZXJ0aXNpbmc8L3A+PHA+QSB3aXNlYWNyZSByZWFkZXIgc2Vu
dCBtZSBhIHBob3RvIG9mIGEgc2lnbiB0aGF0IHdhcyBzaXR0aW5nIGluIGZyb250IG9mIEV4cHJl
c3MgZm9yIE1lbiBpbnNpZGUgU3VtbWl0IE1hbGwuIFRoZSBzaWduIHdhcyB0b3V0aW5nIGEgc2Fs
ZSBvbiAmIzgyMjA7QWxsIEVkaXRvciAmYW1wOyBDb2x1bW5pc3QgUGFudHMgJiM4MjEyOyBCdXkg
MSwgR2V0IDEuICQzOS45MC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Qm9iOjwvc3Ryb25nPiA8ZW0+
SSBuZXZlciByZWFsaXplZCB0aGF0IHlvdSBndXlzIHdlcmUgc3VjaCBkaXZhcy4gSSBoZXNpdGF0
ZSB0byBhc2sgd2hhdCBtYWtlcyB5b3VyIHBhbnRzIHNvIGRpZmZlcmVudC48L2VtPjwvcD48cD48
c3Ryb25nPkJvYiBHb2xkPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QWtyb248L3N0cm9uZz48L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5Cb2I6PC9zdHJvbmc+IEFsbCBJIGtub3cgaXMgdGhhdCB3aGVuIEkgZmluYWxs
eSBsZWF2ZSB0aGlzIGJ1c2luZXNzLCB0aGVyZSB3aWxsIGJlIHNvbWUgYmlnIHBhbnRzIHRvIGZp
bGwuPC9wPjxwPk5vLCB3YWl0LCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHRoZSBleHByZXNzaW9uICYjODIz
MDsgLjwvcD48cD5BdCBmaXJzdCwgSSB0aG91Z2h0IE1yLiBHb2xkIGhhZCBiZWVuIGRvaW5nIGEg
bGl0dGxlIHBob3Rvc2hvcHBpbmcuIEJ1dCBhIG5ld3Nyb29tIGNvbGxlYWd1ZSBhc3N1cmVkIG1l
IHRoYXQgJiM4MjIwO0VkaXRvciBQYW50cyYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtDb2x1bW5pc3QgUGFu
dHMmIzgyMjE7IGFyZSBhY3R1YWwgaXRlbXMgb2YgY2xvdGhpbmcuPC9wPjxwPlNvIEkgd2FzIHBy
ZXBhcmluZyB0byBkYXNoIG9mZiB0byB0aGUgbWFsbCBhbmQgYnV5IHRoZSBwYW50cyBtYWRlIHNw
ZWNpZmljYWxseSBmb3IgZ3V5cyBsaWtlIG1lIHVudGlsIEkgZGlkIGEgbGl0dGxlIEdvb2dsaW5n
LiBUaGUgZmlyc3QgcGFpciBvZiBDb2x1bW5pc3QgUGFudHMgSSBlbmNvdW50ZXJlZCB3ZXJlIGV5
ZS1ibGluZGluZyBjb3JhbCBhbmQgd2VyZSBkZXNjcmliZWQgdGh1c2x5OjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhlIGNpdHktY2hpYyBDb2x1bW5pc3QgUGFudCBoYXMgYSBzZXh5IHNpbGhvdWV0dGUgYW5kIGEg
bW9kZXJuLCBqdXN0LWJlbG93LXRoZS13YWlzdCBmaXQuIFRoaXMgbGVnLWxlbmd0aGVuaW5nIHN0
eWxlIHNsaW1zIHlvdXIgc3RlbXMgYW5kIGxldHMgdGhvc2UgaGVlbHMgcG9wLCB3aGlsZSBvdXIg
VWx0aW1hdGUgRG91YmxlIFdlYXZlIG9mZmVycyBjb3ZlcmFnZSBwcm90ZWN0aW9uIGFuZCBhIHBy
b2Zlc2ggc2hlZW4gZmluaXNoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VW0sIG5vdCB0aGF0IHRoZXJlIHdvdWxk
IGJlIGFueXRoaW5nIHdyb25nIHdpdGggdGhhdCwgYnV0IHRob3NlIHBhbnRzIGRvbiYjODIxNzt0
IHNlZW0gaWRlYWxseSBzdWl0ZWQgZm9yIG15IHdhcmRyb2JlLjwvcD48cD5ZZXMsIENvbHVtbmlz
dCBQYW50cyBhcmUgaW50ZW5kZWQgc3RyaWN0bHkgZm9yIGZlbWFsZSBjb2x1bW5pc3RzLiBIb3cg
Ymlhc2VkLjwvcD48cD5BbmQgSSBjZXJ0YWlubHkgaGFkIG5vIGludGVudGlvbiBvZiBwdWxsaW5n
IG9uIGFueXRoaW5nIGNhbGxlZCBFZGl0b3IgUGFudHMuPC9wPjxwPk5hdHVyYWxseSwgYSBCZWFj
b24gSm91cm5hbCBlZGl0b3IsIEx5bm5lIFNoZXJ3aW4sIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHJlc2lzdCBh
IGRpZyBhdCBjb2x1bW5pc3RzLCBzb21lIG9mIHdob20sIHNoZSBiZWxpZXZlcywgdGhpbmsgZXZl
cnkgd29yZCB0aGV5IHR5cGUgaXMgc2FjcmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91JiM4MjE3O3JlIG5v
dCBhbGxvd2VkIHRvIGFsdGVyIHRoZSBDb2x1bW5pc3QgUGFudHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGUm
IzgyMTc7cyBub3RoaW5nIGJ1dCBhIHNtYXJ0eSBwYW50cy48L3A+PHA+TWF5YmUgdGhvc2Ugd2ls
bCBnbyBvbiBzYWxlIHNvb24uPC9wPjxwPkluc2lkZSBqb2tlPC9wPjxwPkNvbGxlYWd1ZSBNYXJr
IFByaWNlIHdhcyBlZGl0aW5nIGl0ZW1zIGZvciBFbmpveSBtYWdhemluZSB3aGVuIGhlIGxvb2tl
ZCBhdCBhIG5ld3MgcmVsZWFzZSBhbmQgd29uZGVyZWQgd2hldGhlciBhIGNhdCBoYWQgcnVuIG92
ZXIgc29tZWJvZHkmIzgyMTc7cyBrZXlib2FyZDo8L3A+PHA+JiM4MjIwOy8vYmVuaXRlel92b2ds
LCB7c2tpbn0tRC5FLkUuUC4gYW5kIFZFUlNVUyAwLjAyIFtncmlkaXJvbl0mIzgyMjE7ICYjODIx
MjsgVGhyb3VnaCBTZXB0LiAyNCBhdCB0aGUgU2Nob29sIG9mIEFydCBDb2xsZWN0aW9uIGFuZCBH
YWxsZXJpZXMsIERvd250b3duIEdhbGxleSwgMTQxIEUuIE1haW4gU3QuLCBLZW50LiAzMzAtNjcy
LTEzNjkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGF0IHJlYWxseSBpcyB0aGUgZXZlbnQmIzgyMTc7cyBuYW1l
LjwvcD48cD5NZXRoaW5rcyBzb21lb25lIHNob3VsZCBoaXJlIGEgbWFya2V0aW5nIGNvbnN1bHRh
bnQuPC9wPjxwPlJpc2t5IGJ1c2luZXNzPC9wPjxwPlRoaXMgZW1haWwgYXJyaXZlZCBhZnRlciBh
IGNvbHVtbiBub3RlIGFib3V0IGEgRGF5dG9uIG1hbiB3aG8gd2FzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBwdWJs
aWMgaW5kZWNlbmN5IGFmdGVyIGhlIHdhcyBvYnNlcnZlZCB0cnlpbmcgdG8gaGF2ZSBzZXggd2l0
aCB0aGUgZ3JpbGxlIG9mIGEgdmFuLiAoU2VyaW91c2x5LiBHb29nbGUgaXQuKTwvcD48cD48c3Ry
b25nPkJvYjwvc3Ryb25nPjogPGVtPkkgYW0gc2hvY2tlZCB0aGF0IGFueW9uZSB3b3VsZCB0YWtl
IHRoYXQgcmlzaywgc2luY2UgZXZlcnlvbmUga25vd3MgaXQmIzgyMTc7cyB0aGUgbGVhZGluZyBj
YXVzZSBvZiB2YW5lcmlhbDwvZW0+IGRpc2Vhc2UuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Qm9iIE96aW9tZWs8
L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdG93PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkJvYiBEeWVyIGNhbiBi
ZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU4MCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmR5ZXJAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb20iPmJkeWVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gSGUgYWxzbyBp
cyBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ib2IuZHll
ci4zMSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYm9iLmR5ZXIuMzE8L2E+PC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.