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Bob Dyer: UA spent $60,000 just to find coach

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: June 10, 2017 - 10:06 PM
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Illinois forward Michael Finke (43) and coach John Groce react after a basket against Northwestern during the second half of a game Feb. 7, in Evanston, Ill. (AP Photo/David Banks)

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