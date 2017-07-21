Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJUmFjaW5nIGVudGh1c2lhc3RzIHdpbGwgZ2F0aGVyIGluIEFrcm9uIGZvciBhIGNhciBz
aG93IFN1bmRheSB0aGF0IHdpbGwgYmUgYSBjZWxlYnJhdGlvbiBvZiBsb2NhbCBkcmFnLXJhY2lu
ZyBwaW9uZWVyIEFybGVuIFZhbmtlLCB3aG8gZGllZCBpbiBKdW5lLiBIaXMgODFzdCBiaXJ0aGRh
eSB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gU2F0dXJkYXkuPC9wPg0KPHA+DQoJQXJsZW4gVmFua2XigJlzIEJp
cnRoZGF5IFBhcnR5IENhciBTaG93IGlzIG9wZW4gdG8gdGhlIHB1YmxpYywgYW5kIHdpbGwgcnVu
IGZyb20gMSB0byA0IHAubS4gU3VuZGF5IG91dHNpZGUgdGhlIHJlaGFiYmVkIGJ1aWxkaW5nIHRo
YXQgb25jZSBzZXJ2ZWQgYXMgdGhlIHRlcm1pbmFsIGZvciB0aGUgQWtyb24gRnVsdG9uIEludGVy
bmF0aW9uYWwgQWlycG9ydC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgYWRkcmVzcyBvZiB0aGUgdGVybWluYWwg
YnVpbGRpbmcgaXMgMTgwMCBUcmlwbGV0dCBCb3VsZXZhcmQuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGV2ZW50
IHdpbGwgZmVhdHVyZSBzb21lIG9mIHRoZSBTdXBlciBTdG9jayBjYXJzIG9uIHdoaWNoIFZhbmtl
IHdvcmtlZCwgYXMgd2VsbCBhcyBvdGhlciBjYXJzLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBjYXIgc2hvdyB3
aWxsIHNldCB1cCBuZWFyIHRoZSB5ZWFyLW9sZCBPaGlvIEhpc3RvcmljYWwgTWFya2VyIOKAlCBv
ZmYgdGhlIFRyaXBsZXR0IEJvdWxldmFyZCBDaXJjbGUg4oCUIHRoYXQgY29tbWVtb3JhdGVzIHRo
ZSBhY2hpZXZlbWVudHMgb2YgVmFua2UgYW5kIHRocmVlIG90aGVyIGNlbGVicmF0ZWQgaG90LXJv
ZGRlcnMsIGhhbGYgYnJvdGhlcnMgQXJ0IGFuZCBXYWx0IEFyZm9ucyBhbmQgT3RpcyDigJxPdGll
4oCdIFNtaXRoLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBmb3VyIG1lbiBidXJuZWQgcnViYmVyIGluIHRoZSAx
OTUwcyBvbiBhIG9uZXRpbWUgZHJhZy1yYWNpbmcgdHJhY2sgYXQgdGhlIGFpcnBvcnQsIHdoaWNo
IHdhcyB0aGVuIGNhbGxlZCBBa3JvbiBNdW5pY2lwYWwgQWlycG9ydC48L3A+DQo8cD4NCglUaGVy
ZSBpcyBubyBhZG1pc3Npb24gY2hhcmdlIHRvIHRoZSBjYXIgc2hvdy4gRG9uYXRpb25zIHdpbGwg
Z28gdG8gaGVscCBWYW5rZeKAmXMgd2lmZSwgRmF5LCB3aG8gaXMgZGVhbGluZyB3aXRoIG1lZGlj
YWwgaXNzdWVzLjwvcD4NCjxwPg0KCUEgcG9zdGVyIG9mIFZhbmtlIHdpdGggaGlzIOKAnER1c3Rl
cuKAnSDigJQgYSBQbHltb3V0aCBEdXN0ZXIgdGhhdCBoZSByYWNlZCB0byB2aWN0b3J5IGluIGFs
bCBmaXZlIG5hdGlvbmFsIGRyYWctcmFjaW5nIGV2ZW50cyBpbiAxOTcwIOKAlCB3aWxsIGJlIGdp
dmVuIHRvIHRob3NlIHdobyBtYWtlIGRvbmF0aW9ucy48L3A+DQo8cD4NCglSZWl0ZXIgRGFpcnkg
d2lsbCBwcm92aWRlIHJlZnJlc2htZW50cy48L3A+DQo8cD4NCglBIEdvRnVuZE1lIGFjY291bnQg
YWxzbyBoYXMgYmVlbiBzZXQgdXAgdG8gaGVscCBWYW5rZeKAmXMgd2lkb3cgcGF5IG1lZGljYWwg
YmlsbHMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBzOi8vd3d3LmdvZnVuZG1lLmNvbS80MXk1N3pz
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cHM6Ly93d3cuZ29mdW5kbWUuY29tLzQxeTU3enM8L2E+PC9w
Pg0KPHA+DQoJVmFua2UsIGEgQmFyYmVydG9uIG5hdGl2ZSwgd2FzIHRoZSBvbmx5IHN1cnZpdmlu
ZyBob25vcmVlIHdoZW4gdGhlIE9oaW8gSGlzdG9yaWNhbCBNYXJrZXIgd2FzIGRlZGljYXRlZCBv
biBGYXRoZXLigJlzIERheSBsYXN0IHllYXIuIEhlIHdhcyBhdCB0aGUgZXZlbnQgYW5kIHNpZ25l
ZCBhdXRvZ3JhcGhzIGZvciBmYW5zLjwvcD4NCjxwPg0KCUhlIGRpZWQgSnVuZSAxNSBpbiBOZXcg
TWV4aWNvLCB3aGVyZSBoZSBsaXZlZCB3aXRoIGhpcyB3aWZlLjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.