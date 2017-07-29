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University of Akron

How do you fill a huge budget gap? UA President Matthew Wilson talks about financial challenges

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 29, 2017 - 11:09 PM
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The University of Akron logo with the Student Union in the background, photographed on Friday. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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