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Higher education

UA has potential buyer for presidential residence that was source of much controversy

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 14, 2017 - 04:05 PM | Updated: June 16, 2017 - 03:30 PM
 
University of Akron house for sale
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View of the University of Akron former president's residence on Burning Tree Drive in Akron. (Akron Beacon Journal file photo)

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