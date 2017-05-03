University of Akron to go smoke-free and vape-free beginning July 1

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U21va2VycyB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBhYmxlIHRvIGxpZ2h0IHVwIGFueXdoZXJlIG9uIHRo
ZSAyMDAtcGx1cy1hY3JlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gY2FtcHVzIGJlZ2lubmluZyBKdWx5
IDEuPC9wPjxwPlVzZSBvZiBlLWNpZ2FyZXR0ZXMgYW5kIGNoZXdpbmcgdG9iYWNjbyBhbHNvIHdp
bGwgYmUgb3V0LCBhcyBVQSB3aWxsIGJlY29tZSB0b2JhY2NvLSBhbmQgbmljb3RpbmUtZnJlZSBv
biB0aGF0IGRhdGUuPC9wPjxwPlVBIHJlbWluZGVkIHN0dWRlbnRzLCBlbXBsb3llZXMgYW5kIG90
aGVycyBvZiB0aGUgbmV3IHBvbGljeSBpbiBhIHR3ZWV0IFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+VGhlIHNj
aG9vbCYjODIxNztzIGJvYXJkIG9mIHRydXN0ZWVzIGFwcHJvdmVkIHRoZSBuZXcgcnVsZXMgaW4g
RGVjZW1iZXIuPC9wPjxwPkN1cnJlbnRseSwgVUEgcGVybWl0cyBzbW9raW5nIG91dGRvb3JzLCBl
eGNlcHQgd2l0aGluIDI1IGZlZXQgb2YgYnVpbGRpbmcgZW50cmFuY2VzLjwvcD48cD5XaXRoIHRo
ZSBjaGFuZ2UsIFVBIHdpbGwgam9pbiB0aGUgZ3Jvd2luZyByYW5rcyBvZiB1bml2ZXJzaXRpZXMg
YWNyb3NzIHRoZSBjb3VudHJ5IHdpdGggdG9iYWNjby1mcmVlIGNhbXB1c2VzLjwvcD48cD5KdWx5
IDEgYWxzbyBpcyB3aGVuIEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSB3aWxsIGJlY29tZSBzbW9rZS1m
cmVlIGFuZCB2YXBlLWZyZWUuIEtTVSBvZmZpY2lhbHMgcmV2ZWFsZWQgdGhlIGNoYW5nZSBsYXN0
IHllYXIuIEtTVSYjODIxNztzIGN1cnJlbnQgcHJvaGliaXRpb24gbGltaXRzIHNtb2tpbmcgYW5k
IHRvYmFjY28gdXNlIHRvIGF0IGxlYXN0IDIwIGZlZXQgYXdheSBmcm9tIGJ1aWxkaW5ncy48L3A+
PHA+VUEmIzgyMTc7cyBuZXcgY29tcHJlaGVuc2l2ZSBwb2xpY3kgc2F5cyB0aGF0IHRvYmFjY28g
b3Igbmljb3RpbmUgd2lsbCBiZSBwcm9oaWJpdGVkLCAmIzgyMjA7d2hldGhlciBzbW9rZWQsIGhl
YXRlZCwgY2hld2VkLCBhYnNvcmJlZCwgZGlzc29sdmVkIG9yIGluZ2VzdGVkIGJ5IGFueSBtZWFu
cyBpbmNsdWRpbmcgZWxlY3Ryb25pYyBkZXZpY2VzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlcmUgYXJlIGV4
Y2VwdGlvbnMgZm9yIHJlc2VhcmNoIG9yIGZvciBlZHVjYXRpb25hbCwgY2xpbmljYWwgb3Igc21v
a2luZy1jZXNzYXRpb24gcHVycG9zZXMuPC9wPjxwPlRoZSBVQSBiYW4gd2lsbCBleHRlbmQgdG8g
dGhlIHVzZSBvZiB0b2JhY2NvIGFuZCBuaWNvdGluZSBwcm9kdWN0cyBpbiB2ZWhpY2xlcyBwYXJr
ZWQgb24gdW5pdmVyc2l0eSBncm91bmRzIGFuZCB3aWxsIGJlIHByb2hpYml0ZWQgYXQgYWxsIHVu
aXZlcnNpdHkgc3BvbnNvcmVkIGV2ZW50cywgcmVnYXJkbGVzcyBvZiB3aGVyZSB0aGV5IHRha2Ug
cGxhY2UuPC9wPjxwPkxpcXVpZHMgdXNlZCBpbiBlLWNpZ2FyZXR0ZXMgZ2VuZXJhbGx5IGNvbnRh
aW4gbmljb3RpbmUsIGJ1dCBkbyBub3QgY29udGFpbiB0b2JhY2NvLjwvcD48cD5UaGUgdW5pdmVy
c2l0eSYjODIxNztzIGV4aXN0aW5nIHNtb2tpbmcgcnVsZXMsIHdoaWNoIGNvbXBseSB3aXRoIHRo
ZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIFNtb2tlIEZyZWUgV29ya3BsYWNlIGxhdywgZm9yYmlkIHNtb2tpbmcg
aW4gYnVpbGRpbmdzIGFuZCB1bml2ZXJzaXR5IHZlaGljbGVzLjwvcD48cD5PaGlvJiM4MjE3O3Mg
c21va2luZyBsYXcgZGF0ZXMgdG8gTm92ZW1iZXIgMjAwNiB3aGVuIHZvdGVycyBhcHByb3ZlZCB0
aGUgcHJvaGliaXRpb25zLiBUaGUgIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBIZWFsdGggbm90ZXMgdGhh
dCBPaGlvIHdhcyB0aGUgZmlyc3QgdG9iYWNjby1ncm93aW5nIHN0YXRlIHRvIGVuYWN0IHN1Y2gg
YSBsYXcuPC9wPjxwPlVBJiM4MjE3O3MgVW5pdmVyc2l0eSBDb3VuY2lsLCBhbiBhZHZpc29yeSBi
b2R5LCByZWNvbW1lbmRlZCB0aGUgY2hhbmdlIGFuZCB0aGUgYm9hcmQgdW5hbmltb3VzbHkgYWRv
cHRlZCB0aGUgbmV3IHBvbGljeSBpbiBEZWNlbWJlci48L3A+PHA+SW4gMjAxMiwgdGhlIE9oaW8g
RGVwYXJ0bWVudCBvZiBIaWdoZXIgRWR1Y2F0aW9uIHVyZ2VkIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIGNv
bGxlZ2VzIGFuZCB1bml2ZXJzaXRpZXMgdG8gYWRvcHQgdG9iYWNjby1mcmVlIHBvbGljaWVzLjwv
cD48cD5UaGUgQW1lcmljYW5zIE5vbnNtb2tlcnMmIzgyMTc7IFJpZ2h0cyBGb3VuZGF0aW9uIHNh
eXMgdGhhdCBhcyBvZiBBcHJpbCAxLCB0aGVyZSB3ZXJlICBhdCBsZWFzdCAxLDUzNiB0b2JhY2Nv
LWZyZWUgVS5TLiBjYW1wdXNlcywgd2l0aCAxLDQwMCBvZiB0aGVzZSBhbHNvIHByb2hpYml0aW5n
IGUtY2lnYXJldHRlIHVzZS48L3A+PHA+T2hpbyBzY2hvb2xzIHRoYXQgYXJlIHRvYmFjY28tZnJl
ZSBhbmQgYWxzbyBwcm9oaWJpdCBlLWNpZ2FyZXR0ZXMgaW5jbHVkZSBPaGlvIFN0YXRlIFVuaXZl
cnNpdHksIEN1eWFob2dhIENvbW11bml0eSBDb2xsZWdlLCBNaWFtaSBVbml2ZXJzaXR5LCBOb3J0
aGVhc3QgT2hpbyBNZWRpY2FsIFVuaXZlcnNpdHkgYW5kIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFRvbGVk
by48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgb24gVUEmIzgyMTc7cyBuZXcgcG9saWN5LCBpbmNsdWRpbmcgc21v
a2luZyBjZXNzYXRpb24gaW5pdGlhdGl2ZXMsIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudWFr
cm9uLmVkdS90b2JhY2NvLWZyZWUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudWFrcm9uLmVkdS90b2Jh
Y2NvLWZyZWU8L2E+LjwvcD48cD5LYXRpZSBCeWFyZCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2
LTM3ODEgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtieWFyZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+a2J5
YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNhbiBmb2xsb3cgaGVyPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LYXRpZUJ5YXJkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7
JiM2NDtLYXRpZUJ5YXJkQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIG9uIEZhY2Vib29rIGF0
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZh
Y2Vib29rLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.