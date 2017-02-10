Check out these Hot Spot favorites for your valentine

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By Malcolm X Abram
Beacon Journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 02:52 PM
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Nearly every flat surface gets covered in empty cups and bottles during the Thursday night revelry at Thursday's Lounge. (Malcolm Abram/Akron BeaconJournal)


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