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Hot Spot: Brand-new Woody’s Bar caters to Buckeyes and other sports fans

By Malcolm X Abram
Beacon Journal staff writer

Published: April 14, 2017 - 04:16 PM
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Sports memorabilia at Woody's in downtown Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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