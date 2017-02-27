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UA president strikes out to bond with students at bowling alley

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 27, 2017 - 11:08 AM | Updated: February 27, 2017 - 11:24 AM
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University of Akron student Bralin Johnson of Warren (right) takes a quick selfie with University of Akron President Matthew Wilson after their game Friday at the bowling alley in the university Student Union. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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