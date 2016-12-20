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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: LeBron James’ next jump on NBA scoring list brings memories of ‘Uncle Mo’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 20, 2016 - 08:24 PM
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