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NBA Playoffs: Game 2 | Cavaliers vs. Pacers

Double-digit leads no blueprint for Cavaliers’ success

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 16, 2017 - 04:09 PM | Updated: April 17, 2017 - 07:45 AM
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Cleveland Cavaliers Tristan Thompson (left) and Kyrie Irving embrace after Indiana Pacers C.J. Miles last second shot missed, giving them a 109-108 win in Game 1 in the Eastern Conference playoffs Saturday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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